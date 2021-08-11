可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

▲莫德納疫苗供貨吃緊，許多民眾相當關心供貨進度。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

Delta變異株疫情席捲全球，部分國家甚至追加施打第三劑疫苗，有民眾關心台灣是否也要追打第三劑，對此指揮官陳時中回應表示，明年已經有訂了2千萬劑莫德納疫苗，基本上還是會針對次世代疫苗做購買。

莫德納疫苗因為實驗室失誤，導致全球供貨出包，全國大約有300萬人第一劑接種莫德納，還遲遲等不到第二劑的完整保護力， 我國自購505萬劑莫德納疫苗，後又追加100萬劑，但至今僅到貨124.9萬劑，在第五輪打完後將見底。

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面對疫苗供貨延遲的問題，南韓政府由保健福祉部副部長姜都泰親赴美國催貨，郭台銘也親自前往歐洲緊盯BNT出貨進度，指揮官陳時中被媒體問到是否也會親自出國催疫苗？他對此表示， 如果可以讓疫苗早點到，任何作為都願意嘗試。

▲指揮中心指揮官陳時中表示，明年已訂購2000萬劑莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）



陳時中說，每個國家都有不同作法，可以直接面談了解意圖與想法，我方也會與美國在台協會（AIT）做視訊聯繫，包括透過駐美代表處等多處管道了解疫苗供貨狀況。

對於第三劑疫苗追加意願，陳時中表示，明年已經訂了2000萬劑的莫德納疫苗，基本上還是會針對次世代疫苗做採購。

陳時中強調，今年在研發疫苗的時候，也沒想到病毒株變化很快，現在主要流行是Delta，所以還是會跟專家請教，明年整體疫情發展趨勢和病毒可能性來思考，但基本上2000萬劑目前來講是夠的。

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