好消息！彰化娃娃機即日起開放　業者可申請調減稅額

▲彰化娃娃機即日起開放。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連續第5天「嘉玲」，縣長王惠美11日下午在線上防疫記者會上公布2項好消息，娃娃機從即日起對外開放，將「營業時間專人管理」刪除，但須配合每小時固定清消，限制營業時間為早上8點至晚上10點，業者如受疫情衝擊，可申請調減娛樂稅額；另外住宿型長照機構率先全台，可以開放探親。

▲彰化娃娃機可開放。（圖／彰化縣政府提供）

隨著疫情趨緩，中央降級微解封，彰化縣內有617家無人管理的娃娃機店及扭蛋機店，業者焦急苦等卻遲遲無法開放，幾乎每天都在防疫記者會向縣長陳情，終於今天有好消息傳來，只要有專人負責消毒即可。

▲長照機構8月10日起有條件開放。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化縣配合中央修正娃娃機(店)有條件開放原則，暫定措施為縮小出入口並實施實聯制、保持社交距離並進行人流管制、限制營業時間為早上8點~晚上10點、全程佩戴口罩、須每小時固定清消、遠端監視設備。

王惠美強調，原條件「營業時間專人管理」刪除，惟相關指引需等待中央明確公告後實施辦理，業者如受疫情衝擊，營業收入減少或自主停業等情形，可申請調減娛樂稅額，如有疑問可撥打彰化縣地方稅務局 0800-476969洽詢。

另外彰化縣為了防疫在5月11日起停止開放探視全國長照性機構，使有些人無法探視自己的父母。依中央流行疫情指揮中心宣布，自8月10日起，住宿型長照機構開放訪客探視，彰化也開放訪客探視親人，不過，住民及工作人員都要接種第一劑(14天以上)，且訪客須出具探視前3天內自費篩檢陰性證明，才能進入訪視。

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