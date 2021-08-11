　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好消息！彰化娃娃機即日起開放　業者可申請調減稅額

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化娃娃機即日起開放。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連續第5天「嘉玲」，縣長王惠美11日下午在線上防疫記者會上公布2項好消息，娃娃機從即日起對外開放，將「營業時間專人管理」刪除，但須配合每小時固定清消，限制營業時間為早上8點至晚上10點，業者如受疫情衝擊，可申請調減娛樂稅額；另外住宿型長照機構率先全台，可以開放探親。

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化娃娃機可開放。（圖／彰化縣政府提供）

隨著疫情趨緩，中央降級微解封，彰化縣內有617家無人管理的娃娃機店及扭蛋機店，業者焦急苦等卻遲遲無法開放，幾乎每天都在防疫記者會向縣長陳情，終於今天有好消息傳來，只要有專人負責消毒即可。

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

▲長照機構8月10日起有條件開放。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化縣配合中央修正娃娃機(店)有條件開放原則，暫定措施為縮小出入口並實施實聯制、保持社交距離並進行人流管制、限制營業時間為早上8點~晚上10點、全程佩戴口罩、須每小時固定清消、遠端監視設備。

王惠美強調，原條件「營業時間專人管理」刪除，惟相關指引需等待中央明確公告後實施辦理，業者如受疫情衝擊，營業收入減少或自主停業等情形，可申請調減娛樂稅額，如有疑問可撥打彰化縣地方稅務局 0800-476969洽詢。

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

另外彰化縣為了防疫在5月11日起停止開放探視全國長照性機構，使有些人無法探視自己的父母。依中央流行疫情指揮中心宣布，自8月10日起，住宿型長照機構開放訪客探視，彰化也開放訪客探視親人，不過，住民及工作人員都要接種第一劑(14天以上)，且訪客須出具探視前3天內自費篩檢陰性證明，才能進入訪視。

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

恐怖鬼月竟是這樣誕生的！最容易踩雷「20禁忌」　一個動作讓朋友三把火秒滅

女孩要的都在這裡

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
快訊／王品收掉旗下「這品牌」！全台門店只營業到8／31
點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因
高鐵延伸宜蘭　2車站選址出爐
快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光
童仲彥曝醫師正宮「正臉美照」！　喊話許藍方：何不真誠面對自己
快訊／成大男碩生疑為撿手機　曾文水庫落水失蹤
4小時再添萬人登記！最新疫苗意願登記數據曝光
9／1能準時開學？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南水道百年慶　郭國文：盼以跨國脈絡打造觀光新亮點

疫情在收斂　鄭文燦：邁向清零還要做更多努力

疫情衝擊釀血荒！花蓮捐血贈農會超市提貨券　剩3天請把握

全國僅四家入選　雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

剪樹師搶手！　桃園陽明公園連2天教育訓練+認證考試

好消息！彰化娃娃機即日起開放　業者可申請調減稅額

落實走動式管理　方仰寧與六分局員警座談要求有案必查嚴辦到底

士林地檢署積極清理贓證物款　檢察長表揚有功人員

台南發布中元普渡防疫指引　黃偉哲籲請遵守防疫新生活人人都平安

南投信義鄉邊坡崩坍35米...土石灌民宅！現場慘狀曝

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

手作豆花被讚「媽卯起來狂做」　兒每天嗑一盒嘆：我吃了3個月

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

台南水道百年慶　郭國文：盼以跨國脈絡打造觀光新亮點

疫情在收斂　鄭文燦：邁向清零還要做更多努力

疫情衝擊釀血荒！花蓮捐血贈農會超市提貨券　剩3天請把握

全國僅四家入選　雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

剪樹師搶手！　桃園陽明公園連2天教育訓練+認證考試

好消息！彰化娃娃機即日起開放　業者可申請調減稅額

落實走動式管理　方仰寧與六分局員警座談要求有案必查嚴辦到底

士林地檢署積極清理贓證物款　檢察長表揚有功人員

台南發布中元普渡防疫指引　黃偉哲籲請遵守防疫新生活人人都平安

南投信義鄉邊坡崩坍35米...土石灌民宅！現場慘狀曝

暗黑II：獄火重生Beta測試日程公開　開放聖騎士、德魯伊

王品直接收掉品牌！沐越全台門店只營業到8／31　網：可惜了

余進德判斷錯誤、富邦滿壘清光壘包 　4局4比1桃猿

九把刀57歲岳母打完AZ驟逝　鄰居曝「最後一面」：幾天前才打招呼

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

楊洋低音砲喊迪麗熱巴：于太太！西裝戴眼鏡「38歲于途總師」造型帥炸

富邦大董曝東奧這兩幕　讓他「眼淚不由自主流下來」！　

帛琉泡泡免費打疫苗還送1400！業者：在關島接種過不能去打第二劑

快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光「是桃源區代表」

18歲宋晟睿待一軍　助總：練習也不能浪費

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

台北市確診個案台南疫調足跡曝光

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

台南永康出現坑洞

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

疑水利工程掏空路基　斗六市巷弄嚴重塌陷封路管制

嘉明湖步道有條件解封　通舖型山屋仍禁住

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

大竹交流道青埔高架橋2025通車　假日免塞省20分鐘

友揪投資房地產！阿北領光300萬　正義哥殺出

汛期已到　漂流木千萬別亂撿

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

南投信義鄉邊坡崩坍35米...土石灌民宅慘狀曝

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

更多熱門

相關新聞

台灣民俗村→惠來產業園區　環團抗議環評

台灣民俗村→惠來產業園區　環團抗議環評

曾為全台十大旅遊勝地第一名的台灣民俗村，地主去年初拆除後將開發為惠來產業園區，今天縣府前往進行環境影響評估，彰化環保團體裝扮成灰面鵟鷹前往抗議，高舉布條要求縣府，要以維護民生用水、安全生活權益為優先，勿當財團門神，最後環保局長江培根出面接下陳情書，才化解衝突發生。

柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡

柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡

基隆70多歲翁「1個多月沒出門竟確診」！

基隆70多歲翁「1個多月沒出門竟確診」！

萬華清茶館違規偷跑　業者辯求溫飽

萬華清茶館違規偷跑　業者辯求溫飽

疫情降溫別高興太早　柯文哲：完全清零要28天+0才過關

疫情降溫別高興太早　柯文哲：完全清零要28天+0才過關

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化娃娃機娛樂稅扭蛋機

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面