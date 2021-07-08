架住女店員脖子利剪對著她　義籍失業男搶超商判刑定讞

▲義大利籍男子持剪刀行搶超商，遭判刑定讞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

義大利籍男子BRUNO GIULIANO MAICOL因失業缺錢花用，去年8月晚間，頭戴安全帽並預藏剪刀，闖進新北市一家超商，架住女店員的脖子，並拿出利剪對準店員脖子，要求另名店員交付現金；但最後店員抵抗，義籍男未遂逃逸。一二審均將他判刑2年、執行完畢後驅逐出境，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，義大利籍男子BRUNO因失業缺錢花用，再加上離婚後的前妻家中整修，也急需用錢，竟想搶超商奪取金錢。他在去年8月21日晚間9點左右，頭戴金色全罩式安全帽、身穿黑色雨衣，身上還藏著利剪，闖進新北市土城某便利商店。

當時店內有男女店員各一名，BRUNO以手先搭住女店員肩膀，並將塑膠袋遞給男店員，男店員一臉黑人問號，BRUNO看見對方沒反應，隨即使力架住女店員脖子，並拿出利剪對準女店員，示意男店員打開收銀機，將錢放進塑膠袋內。女店員掙扎，男店員則趁機抓住BRUNO手腕，BRUNO見無法行搶成功，丟下剪刀後轉身逃逸，並將安全帽、雨衣棄置在住處頂樓。警方過濾監視器畫面，逮捕BRUNO，檢方依照「強盜未遂罪」提起公訴。

法院審理時，BRUNO坦承不諱，一審法院將他判刑2年、執行完畢後驅逐出境。案經上訴，律師除了請求緩刑以外，還希望法院不要宣告執行完畢後驅逐出境。律師辯護指稱，BRUNO父母均已過世，他與義大利寄養家庭的關係不密切，自己姊姊也有家庭要照料，所以回義大利不易生活；另外台灣的前妻也承諾會協助BRUNO的生活，所以希望能讓BRUNO繼續留在台灣。

但二審高等法院認為，BRUNO遭判刑2年、執行完畢後驅逐出境，依照《入出國及移民法》相關規定，BRUNO只是被禁止入國六年，期滿後仍得申請入境來台，對於居住自由及與前妻見面之侵害，並非嚴重。此外，高院也認為，「BRUNO行為時正值青年，不思以合法方式獲取報酬，竟為本案加重強盜未遂行為，雖未得逞，惟仍嚴重破壞社會治安，已使大眾對於公共場合之安全性心生恐慌，果被告未對於強盜未遂之惡行接受國家刑罰之制裁。」認為不應宣告緩刑，最後二審駁回上訴，維持2年的刑期、執行完畢驅逐出境。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

▼義大利籍男子持剪刀行搶超商。（圖／記者陳豐德翻攝）