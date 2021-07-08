　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

架住女店員脖子利剪對著她　義籍失業男搶超商判刑定讞

▲▼義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲義大利籍男子持剪刀行搶超商，遭判刑定讞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

義大利籍男子BRUNO GIULIANO MAICOL因失業缺錢花用，去年8月晚間，頭戴安全帽並預藏剪刀，闖進新北市一家超商，架住女店員的脖子，並拿出利剪對準店員脖子，要求另名店員交付現金；但最後店員抵抗，義籍男未遂逃逸。一二審均將他判刑2年、執行完畢後驅逐出境，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，義大利籍男子BRUNO因失業缺錢花用，再加上離婚後的前妻家中整修，也急需用錢，竟想搶超商奪取金錢。他在去年8月21日晚間9點左右，頭戴金色全罩式安全帽、身穿黑色雨衣，身上還藏著利剪，闖進新北市土城某便利商店。

當時店內有男女店員各一名，BRUNO以手先搭住女店員肩膀，並將塑膠袋遞給男店員，男店員一臉黑人問號，BRUNO看見對方沒反應，隨即使力架住女店員脖子，並拿出利剪對準女店員，示意男店員打開收銀機，將錢放進塑膠袋內。女店員掙扎，男店員則趁機抓住BRUNO手腕，BRUNO見無法行搶成功，丟下剪刀後轉身逃逸，並將安全帽、雨衣棄置在住處頂樓。警方過濾監視器畫面，逮捕BRUNO，檢方依照「強盜未遂罪」提起公訴。

法院審理時，BRUNO坦承不諱，一審法院將他判刑2年、執行完畢後驅逐出境。案經上訴，律師除了請求緩刑以外，還希望法院不要宣告執行完畢後驅逐出境。律師辯護指稱，BRUNO父母均已過世，他與義大利寄養家庭的關係不密切，自己姊姊也有家庭要照料，所以回義大利不易生活；另外台灣的前妻也承諾會協助BRUNO的生活，所以希望能讓BRUNO繼續留在台灣。

但二審高等法院認為，BRUNO遭判刑2年、執行完畢後驅逐出境，依照《入出國及移民法》相關規定，BRUNO只是被禁止入國六年，期滿後仍得申請入境來台，對於居住自由及與前妻見面之侵害，並非嚴重。此外，高院也認為，「BRUNO行為時正值青年，不思以合法方式獲取報酬，竟為本案加重強盜未遂行為，雖未得逞，惟仍嚴重破壞社會治安，已使大眾對於公共場合之安全性心生恐慌，果被告未對於強盜未遂之惡行接受國家刑罰之制裁。」認為不應宣告緩刑，最後二審駁回上訴，維持2年的刑期、執行完畢驅逐出境。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

▼義大利籍男子持剪刀行搶超商。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼義大利籍男子持剪刀行搶超商，中文不好連一句話都說不出就落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
三級警戒擬延長726　陳時中認「還沒到降級條件」
獨／712微解封方案曝！餐廳開放內用　電影院、博物館也開放
北市48歲警猝死曾打過AZ！妻目睹陳屍沙發　不菸不酒留下2女
疫苗預約登記正式上路！　唐鳳：做過意願登記會保留
快訊／日本贈113萬劑AZ起飛了！　謝長廷曝疫苗上機畫面
3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700
柯文哲自稱被設局　衛福部還原現場反擊：有損他高智商形象
爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門驚喊：阿娘喂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

地下兵工廠暗藏大學城民宅　警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生　只因被嫌沒禮貌

中年大叔哆啦A夢短T賣萌　卻喜歡這兩樣東西超反差

她IG上限動「居檢出包全校停課」　遭罰8千喊冤被騙：愚人節轉傳

遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門嚇壞驚喊：阿娘喂！

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

地下兵工廠暗藏大學城民宅　警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生　只因被嫌沒禮貌

中年大叔哆啦A夢短T賣萌　卻喜歡這兩樣東西超反差

她IG上限動「居檢出包全校停課」　遭罰8千喊冤被騙：愚人節轉傳

遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門嚇壞驚喊：阿娘喂！

少了前主唱...F.I.R.挨酸改名「RIP」　團長老婆怒斥：公開幹譙帶風向

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

庹宗康《飢餓》來回跳「打我啊笨蛋」　重現經典片段...三帥秒答

柯文哲怨中央沒討論疫苗預約系統　唐鳳：3場會議北市出席過2次

三級警戒恐延至726　陳時中：還沒到降級條件

巨大股東會通過發放8元現金股利　歐美解封今年營運再創高峰

感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

小嫻定居屏東曝「越來越清楚自己要什麼」　感性情書謝粉絲

交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

社會熱門新聞

極樂疫苗團！　小姐伴遊5天行情價曝

快訊／北市警無故未到班！陳屍三重住處

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海

高雄物流倉庫火警　老闆心痛癱坐在地：去了…

女騎士倒地等救援　遭粗心計程車輾斃

爆乳長髮妹PO網　老司機開門驚喊：阿娘喂

即／台南東區大樓起火　住戶睡夢中驚醒

晨運民眾路跑澄清湖　驚見男屍

22歲女行員騎車上班　慘遭砂石車輾壓命危

三重大火「5人受困」　民眾驚：整棟燒起來

即／台中女墜橋輕生　意識模糊送醫搶救

即／遭迴轉砂石車猛撞！女騎士捲入車底命危

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

更多熱門

相關新聞

月薪80K→15K！健身教練轉當水電工

月薪80K→15K！健身教練轉當水電工

新冠肺炎疫情衝擊，「失業、無薪假」這個話題，變成了軍公教鐵飯碗之外，人人的必修課。國民運動中心健身教練王育訢在放無薪假之後，申請紓困1個月沒下文，又擔心繳不出房貸，只好選擇打零工，從專業的健身教練變成水電工助手，月入8萬變成1.5萬。

無薪假達1833家創歷史新高！　勞部：大多是小攤商、觀光業者

無薪假達1833家創歷史新高！　勞部：大多是小攤商、觀光業者

感謝美國、日本、立陶宛捐疫苗！超商開賣3款限量口罩

感謝美國、日本、立陶宛捐疫苗！超商開賣3款限量口罩

屌打冰淇淋！她見超商「99元隱藏餅乾」秒買

屌打冰淇淋！她見超商「99元隱藏餅乾」秒買

拍賣土地疏失　屏東地院國賠458萬確定

拍賣土地疏失　屏東地院國賠458萬確定

關鍵字：

法律人權義大利籍強盜失業超商最高法院利剪三審店員

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面