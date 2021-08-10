曾獲百萬捐款...一家4口欠房租「留滿屋垃圾」　房東要提告！

▲桃園市羅姓女子遭房東指控，承租龜山區某公寓後積欠近10萬元房租未繳，房東8月決定不再續約後查看房間，發現滿屋垃圾決提民事訴訟討回公道。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓房東指控，前年8月羅姓女子1家4口向其承租位於龜山區某公寓大樓，但最近1年幾乎都未繳交房租，積欠近10萬元房租，房東決定8月起不再續約，羅女則舉家搬遷。未料房東前幾天查看屋況後面對滿屋垃圾當場傻眼，當下決定提出民事賠償討回公道；羅女則指稱未來會分期償還積欠房租與清潔費用。

市府社會局指出，羅女是列冊的低收入戶對象，與中風的丈夫共同育有2子，每月除社會局補助外，羅女目前在新北市某工廠擔任作業員，至於為何會積欠房租，將請社工人員在瞭解看看。但據指出，羅女1家4口因家境拮据，2年前因鄭夫中風曾接受媒體專訪，獲得某善心人士捐款百萬元協助。

魏姓房東指控，羅女從前年8月租下位於龜山區3房2廳社區公寓大樓，1家4口入住後，以每月1萬3千餘元承租，剛開始一年都沒有甚麼問題，但今年起陸續出現房租遲繳問題，積欠近10萬元房租未繳清，因此雙方議定今年8月租約期滿後不再續約，羅女日前告知已退租搬遷。

未料前幾天，魏姓房東查看屋況時當場傻眼，包括房間、客廳、臥室與陽台都堆滿一地垃圾，甚至連廁所都堆滿飲料罐等垃圾，馬桶也髒亂不堪，發出陣陣惡臭。魏姓房東強調，羅女不但未繳房租，屋內還留成山的垃圾，她根據租約上地址想找羅女理論，卻發現地址是羅女的前房東，前房東也告知，曾遭羅女積欠房租，搬遷時屋內也留下成堆垃圾。

魏姓房東決定提出民事賠償訴訟，以確保自身權益；羅女則承諾要以工作分期償還積欠房租與清潔費用。龜山警方則說，本案應該是租屋之民事訴訟，房東並未向警方提告，警方這邊並未受理，亦不清楚房東與房客之間爭議部分。

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