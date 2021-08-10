全球疫情衝擊國際機場　桃機Skytrax排名下滑至全球37名

▲受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園國際機場在最新Skytrax公布全球百大最佳機場排名下滑，從去年第19名滑落至37名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2021年全球最佳機場排名，桃園國際機場在全球最佳100座機場名列第37名，比去年的19名下滑了18名。桃機公司表示，受到疫情影響，各國邊境管制措施更趨嚴格，跨國旅行國際線旅客人數銳減，但不會因名次退步而灰心，將更積極在機場軟硬體設施改善，在疫情期間提供旅客更佳之體驗。

Skytrax於2021年新增「Covid-19 airport excellence」獎項，此為國際機場在疫情之下對於環境清潔與安全維護之成果，桃園機場獲得全球最乾淨機場第10名。另針對以前年度評比項目中，桃園機場繼獲得亞洲最佳機場員工第9名、最佳機場移民檢驗第3名與世界最佳無障礙設施機場第10名，都維持在全球前十名之內。

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▲桃園國際機場在最新Skytrax公布全球百大最佳機場排名下滑，桃機公司強調，將致力改善軟硬體設施，提供旅客更好體驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司認為，桃機在2020世界最佳100座機場中排名第18名，在旅客4000萬至5000萬級數機場整體滿意度為第3名，不會以名次退步而灰心，將積極改善機場內軟硬體建設，提供旅客更好的體驗。

▲桃園國際機場在最新Skytrax公布全球百大最佳機場排名下滑，桃機公司指出，將改善軟硬體設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司強調，儘管各國邊境管制仍未鬆綁，國際間主要國家與地區之疫苗施打率已逐步提升，依照國際航空運輸協會（IATA）與國際機場協會（ACI）之預測，國際航空運量可望於2024年至2025年逐漸恢復。桃機公司因應後疫情發展，桃園機場已把握時機，努力推動各項建設與數位轉型，以提升機場各項服務水準與競爭力，得到旅客更多之肯定。

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