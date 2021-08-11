不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

▲台灣大學推未來大學發表會，透過線上記者會，推探索學習計畫。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（11日）宣布，110學年起推動未來大學新方案，開放學生申請前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動，為期1到2學期，即類似國外的「gap year（空檔年）」不僅可保有學籍，教師也會提供輔導，完成還可獲得1到6學分。

台大今日日舉辦「未來大學行動方案線上發表會」，以「探索未來 定位自己」為主軸，發布「探索學習計畫」、「領域專長」、「創新領域學士學位學程」、「設計你的大學」、「設計你的課程」、「學習規劃辦公室」與「學輔中心」等一系列的行動方案。

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台大教務長丁詩同說明，台大大一新學生約1600人，休學率6％，其中有一半將被退學，主因是對錄取科系不夠有興趣，所以重考。此學位學程將透過自我探索、跨域專長、移地學習與專題實作，作為引導學生培養主動學習能力的四大架構，其中再透過不同的教學與學習策略，促進學生迅速回應變動快速的社會與複雜議題。

台大畢業校友林洛安說，自己大一時遇到瓶頸休學，後經打工換宿與旅行等探索，如今校方提供新的學習模式，讓學生可以探索學習的更深更廣。台大電機系大一生陳懷璞提到，自己最愛「魚」，想學漁業繁養殖科技及技術，希望以後用科技了解魚類的問題，並參加創新學士學成跨域實現夢想。

▲台大電機系大一生陳懷璞提到，自己最愛「魚」，想學漁業繁養殖科技及技術。（圖／記者崔至雲翻攝）

台大指出，此計畫的申請者，須擁有台大學籍學士生，且腦海中已有具體的學習計畫，校方將評估「申請者投入多少心力？」、「擬從事多大程度的自我挑戰？」兩大指標，酌給1到6學分不等。每名學生在大學期間可探索兩次，一次至多持續一年。

此外，針對「創新領域學士學位學程」，台大創新設計學院執行長陳炳宇進一步說明，將進一步突破現有科系框架，可根據志向跨院、跨系選讀，若學生有清理海洋廢棄物的志向，經課程團隊指導後即可自行設計如「海洋環保科技」的創新領域，專長領域可能包括海洋生態、毒物生理、有機化學及AI等，不被傳統的科系或院際框架所侷限。