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富邦人壽捐台大金山分院復康巴士　援助偏鄉高齡洗腎患者接送

▲富邦人壽捐台大金山分院復康巴士 提供偏鄉高齡洗腎患者接送服務。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲富邦人壽捐台大金山分院復康巴士，援助偏鄉高齡洗腎患者接送服務。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供高齡、行動不便病友完善的就醫照護服務，富邦人壽捐贈1輛復康巴士予台大醫院金山分院，復康巴士對本院身障朋友、長者日常的就醫交通協助非常之重要，交車後預計每年受惠可達1.1萬人次，投入高齡洗腎與居家醫療協力就醫接送服務，將社會資源導入北海岸偏鄉，積極展現社會關懷。

台大金山分院指出，根據國發會最新的人口推估報告顯示，2021年台灣65歲以上老年人口約16.2%，預估將於2025 年正式進入高齡化社會。位處新北市的北海岸地區65 歲以上老年人口高達17.5%，人口老化進程較全台快速，當地人口嚴重老化、外流，且交通不便，造成就醫限制，形成「老老照護」現象。

▲富邦人壽捐台大金山分院復康巴士 提供偏鄉高齡洗腎患者接送服務。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲交車後預計每年受惠可達1.1萬人次，投入高齡洗腎與居家醫療協力就醫接送服務。

台大金山分院張志豪院長表示，感謝富邦人壽送愛到偏鄉，未來富邦人壽所捐贈之復康巴士，主要服務洗腎室及居家醫療的病人使用，與做為支援醫療巡迴車，使復康巴士的運用更加多元，屆時將能服務更多北海岸的洗腎病患，協助本院提升偏鄉地區醫療照護的品質。

富邦人壽指出，公司長期關懷國人健康與銀髮族群生活保障議題，自2017年起支持台灣癌症基金會「銀髮南鄉就醫無礙」關懷專案，針對經濟弱勢銀髮癌友進行就醫交通費用補助，至今已幫助千位癌友順利就醫。

富邦人壽表示，鑒於台灣已邁入高齡社會，富邦人壽持續發揮企業影響力，透過捐贈台大金山分院復康巴士，協助解決北海岸病友就醫不便的問題，並以此支持推動長照服務進入社區，共同打造就醫無礙的健康共好家園。

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