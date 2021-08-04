林昀儒多益710分「家族超過20位台大學霸」　鄉民驚跪：基因怎麼洗

▲林昀儒參加東奧，短短9天就出戰12場比賽。（圖／體育署）

網搜小組／劉維榛報導

林昀儒在桌球混雙奪下銅牌後，雖然單打賽不敵球王樊振東、奧恰洛夫，但年僅19歲就有如此驚人球技，未來前途無量！事實上，林昀儒出生書香世家，目前讀輔仁大學體育系將升大三，他外語方面也超有實力，讓網友掀起討論「林昀儒多益破700分，是什麼水平？」

一名網友在PTT拋問，「桌球國手林昀儒，目前就讀輔仁大學體育系，校方表示，林昀儒允文允武 ，多益成績破700，這樣算很厲害嗎？有沒有八卦？」

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底下網友讚爆回應，「以體育系來說，算很強了」、「不差吧，有一定英文能力了」、「他們家都書香世家，環境+基因」、「台灣奧運銅牌幾人，多益滿分幾人」、「他從小專注念書，也能考上台清交的」、「每天練這麼多球還有時間看書，自制力要多好」。

留言串中，也出現各種酸民，「700分在這裡是小學生程度」、「高中升大學的水準」、「900以上才及格，你說呢」。多數網友則反嗆，「你各位打桌球輸 多益也輸啊」、「900分又如何，重點是你能(敢)跟外國人對話嗎」、「台灣平均550左右」、「鄉民都鍵盤多益」。

對此，輔仁大學校方表示，多益成績710分，個性謙虛有禮，沒有球星架子，平時除了訓練，只要受邀校內各種大小活動，都一定會親自出席。

事實上，林昀儒出生於書香世家，媽媽陳貴玲2日才正式退休，卸下宜蘭壯圍國中校長的職務。陳貴玲感性表示，退休是為全力照顧林昀儒生活起居，也是看到日本桌球好手伊藤美誠出國比賽「帶著一個電子鍋在餐廳煮飯」，因此讓她有這個念頭。

而林昀儒的爸爸林學宜是宜蘭大學的教授，面對兒子一戰成名，林學宜日前也在臉書謙虛發文，表示林昀儒從小學三年級開始接觸著桌球，「桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起我們便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公－陳志堅先生，資助我們經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。」

▲林昀儒媽媽陳貴玲（左2），提前從宜蘭壯圍國中校長退休。（圖／記者游芳男攝）



至於林爸爸口中的舅公陳志堅是何方神聖？日前PTT網友驚訝爆料，表示大舅公陳志堅是某公司的董事長，每月霸氣贊助10萬元，培養林昀儒打桌球。該名網友接著轉貼臉書「NTU台大學生交流版」，可見有人發文吶喊「幫我侄兒『林昀儒』加油」，有人反問「NTU點是啥？」發文者接著解釋，「昀儒哥哥NTU在學、表哥NTU在學、表姊NTU在學、姑姑、姑丈、阿姨、姨婆、舅舅 超過20位台大校友」，強大的學霸親友團引發PTT鄉民看傻，「一個家族要洗到這麼多台大生要有多猛。」

《ETtoday新聞雲》記者也實際去「NTU台大學生交流版」朝聖一番，發現該則貼文還在，吸引1800多人按讚，而發文者似乎就是林昀儒的姑丈。

▼ 林昀儒學霸家族！（圖／翻攝NTU台大學生交流版）

