末代指考結束！補教估熱門校系飆20分　想上台大要380分

▲指考經過三天測驗後於今天畫下句點。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

末代大學指考終於在今（30日）落幕，補教分析大學分發入學落點，今年國文、英文難度持平，數甲乙比去年簡單，預估頂尖大學熱門校系錄取分數比去年多10至20分，預估台大門檻380分左右將有機會。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，今年一類組校系門檻應會較去年提升10到20分左右，第一類組國文、英文、數學、歷史、地理五科至少要410分，熱門校系如台大財金應要415分、法律系要455分。

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藍天予進一步說明，二類組方面主要看國、英、數甲、物、化等5科，歷年採計皆無大變動，整體今年門檻會較去年分數高10到15分，熱門校系如台大電機估今年430分，台大二類門檻約380分。

第三類組部分，藍天予認為，第三類組台大醫學系英文、數學、物理、化學、生物五科最低錄取分數為453分，台大牙醫系443分。

另外，藍天予指出，台大公衛今年首度分A、B組招生，讓自然組、社會組學生選填，A組採計英文、數甲、化學；B組採計國文、英文、數乙、公民，由於是新的分組，分數較難預估，但學生也可以把握新校系，有興趣者可以試試看。

藍天予建議，考生考完指考，休息過後可利用手邊工具進行落點分析，不光看網站排序或自己算，也可以試著計算校系門檻的PR值算出來，再將自己的考試分數對照今年預估落點，找出適合選填的校系。

