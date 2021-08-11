民進黨團譴責大陸施壓立陶宛　推動國會議員互訪「共同抵抗」

▲民進黨團召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

立陶宛允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，中國大陸隨即宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，以表抗議。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政11日表示，台灣跟立陶宛進一步發展關係，是國際社會共同支持及背書的決定，也期待未來雙方的國會能夠進行互訪。

立陶宛10日允許台灣當局以台灣名義設立代表處，亦即實際上的大使館，中國大陸外交部則以較高層級的「發言人」名義發表書面談話，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，理由是立陶宛「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」。

民進黨團11日上午召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」線上記者會，黨團書記長羅致政表示，立陶宛準備發展跟台灣進一步的外交關係，中國卻採取外交反制的作為，民進黨團要力挺、感謝立陶宛全國上下，對這樣重要的外交決定展現的支持，也要譴責中國繼續在國際社會進行外交零和競爭，並且感謝歐美等國家的支持與肯定。

羅致政提及，立陶宛在不久前捐贈台灣疫苗後，就表達準備在台灣、日本、韓國等地設立代表處的期待，沒想到中國在最近採取反制行動，很顯然是要霸凌、威脅施壓立陶宛改變決策，此時台灣更應該要力挺友人，讓立陶宛能夠做正確的決定。

羅致政強調，台灣跟立陶宛進一步發展關係，是整個國際社會，尤其民主同盟國家共同支持跟背書的決定，民進黨團再次支持、力挺、感謝立陶宛政府及人民，願意進一步發展跟台灣關係所做的努力，相信雙方可以共同抵抗中國外交的反制與威脅。

羅致政也說，希望在可預見的未來，台灣與立陶宛雙方能夠盡快設立代表處，從執政黨立法院黨團的角度來看，也期待未來跟立陶宛國會有更國會議員的交流，甚至在疫情得到控制的情況下，雙方國會能夠進行互訪，進一步推動彼此的關係。

羅致政說明，台灣在國際社會不會從事零和關係，逼迫第三國必須在中國跟台灣之間選擇，這不是台灣外交上的政策，卻偏偏是中國希望推動的方向，顯然是違背國際社會共同的期待，因為各國都有自己的權利，決定如何跟其他國家推動雙邊關係。

羅致政也說，即邊中國施壓捷克，但是捷克在台灣、台灣在捷克都有設立辦事處、代表處的關係，台灣願意跟任何國家推動進一步的雙邊關係，也期待中國不要進行零和競賽，給這些國家帶來更多的難處。