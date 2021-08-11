體育署長張少熙辭意甚堅　民進黨團：的確要有人為經濟艙負責

▲體育署長張少熙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

體育署長張少熙10日晚間發布聲明，表示自己將按照原先計劃，在檢疫結束後離開署長職務，返回台師大擔任教職。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，的確要有人為經濟艙的事件負責，看起來張少熙的辭意甚堅，相信行政院會做出最後的決定。

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，出發前卻發生讓選手搭乘經濟艙的事件，引發社會爭議，張少熙在第一時間提出口頭及書面辭呈，10日晚間更再度發布聲明，表示將按照原先計畫，在檢疫結束後離開署長職務，回道台師大擔任教職。

民進黨團11日上午召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，民進黨團不斷強調，的確要有人為上次的經濟艙、商務艙安排事件負責任，因為背後代表的是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌交付的重要任務及使命，有沒有照著期待去達成的問題。

羅致政說，張少熙已經公開表示要請辭，而且看起辭意甚堅，相信行政院會做出最後的決定，但是更重要的是，體育政策、資源能不能持續讓選手沒有後顧之憂，在未來不論是亞運、巴黎奧運等，都能夠有更好的成績出來，這才是大家關心的重點。