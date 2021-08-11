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24歲男沒機車駕照問：會騎才符合台灣人形象？　網兩派熱議

記者黃翊婷／綜合報導

台灣機車數量之多，曾經登上國際媒體版面，引發熱議。一名網友10日在臉書《爆怨2公社》PO文詢問，已經24歲但不會騎機車，也沒有機車駕照是否會很丟臉；不過，大部分網友認為，其實這個問題的重點不是丟不丟臉，而是看個人需求，「主要是方便，畢竟我們的大眾運輸沒有到很全面。」

▲▼台北橋機車瀑布。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北橋「機車瀑布」曾被外國媒體報導。（圖／記者呂佳賢攝）

原PO表示，自己已經24歲了，但到現在還不會騎機車，也沒有拿到機車駕照，「這是不是一件很丟人的事？一定要會騎機車才符合台灣人的形象嗎？」另外，他其實擁有汽車駕照，只是駕照到手之後幾乎沒碰過車子，不敢保證一定能開得很好。

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對於原PO的疑問，大多數網友認為不會騎機車並不丟臉，「有些人一輩子都搭公車也過得很快樂」、「我兒子快30歲了也不會騎車啊」、「我表哥到過世都不會騎機車」、「沒差啊，我連腳踏車都不會，搭公車我也很開心」。

但也有另一派網友認為，如果原PO條件允許，還是可以學騎機車，「主要是方便，畢竟我們的大眾運輸沒有到很全面」、「不會開車或騎車，我不考慮當另一半，因為不能輪流開車或騎車」、「我表姊40多歲不會騎車，上下班、買東西會比較受限制，發生重要的事情例如生病求診，第一時間也是要請別人幫忙，畢竟有些地方捷運、客運沒辦法直達」。

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