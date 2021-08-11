比照高端流程　黃暐瀚疑：BNT明天是否能放上預約平台？

▲公費疫苗預約平台。（圖／翻攝疫苗預約系統官網）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫苗缺貨，鴻海集團創辦人郭台銘遠赴德國追BNT疫苗到貨進度，外傳9月會先到貨150萬至200萬劑。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，若BNT九月能到貨，明天是否能放上預約平台開放預約呢？

黃暐瀚今（11）日表示，這兩天，台灣預定的BNT疫苗，已經開啟兩波生產線（一波87萬劑），開始生產了。一啓動疫苗生產之後，製作大約需要八到十天，之後靜置三週，確認一切無誤，便可出貨。也就是說，快的話，台灣可望在九月中旬，就能「收到」來自德國的BNT疫苗。

黃暐瀚說，記得沒錯的話，高端的EUA是7月18日通過的，且在九天之後，7月27日，疫苗預約平台，正式放上「高端選項」。照這個標準、速度或說流程，BNT放上預約平台，該是什麼時候呢？8月3日給EUA，是不是明天8月12日，九天之後，也會被放上預約平台？

另外，黃暐瀚提到，政府在上個月底（7/22）簽大單，跟莫德納簽了未來兩年，3600萬劑的合約（莫德納推特只寫3500萬，差了100萬，至今不知為何？），結果，即使簽了大單，到貨狀況依舊不理想，父親節那天來了九萬多劑，不如人意。

所以，黃暐瀚反問，如果BNT九月真能到貨？七月中簽約（7/21），九月中旬到貨，這樣的速度，是不是該「多買一點」？如果莫德納的到貨，確實困難的話（確實，全世界都困難），那為什麼要把雞蛋，放在同一個籃子上？

黃暐瀚指出，國際買賣，「價格」跟「數量」以及「後續供貨需求」，都會影響出貨。除了鴻海、台積電跟慈濟購買的1500萬劑BNT之外，政府為什麼不肯也買一點？

黃暐瀚說，加上原本的505萬劑，中華民國政府等於已經跟莫德納購買了超過4000萬劑的疫苗，但，卻沒有買進任何一劑的BNT疫苗。（現在等的1500萬劑，是民間企業自己掏錢買的）且論品質、論價格、論到貨狀況，如果，BNT九月真能到貨的話？政府是不是該有更靈活的疫苗採購政策與想法？