點名「巨嬰挑品牌」　他曝疫苗荒原因：世界不是繞著我們轉

▲COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達37.11%。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內AZ與莫德納疫苗庫存量吃緊，指揮中心指揮官陳時中坦言「現在就很告急」，今天（11日）開放第五輪對象接種莫德納。對於國內疫苗荒，律師林智群認為，「世界不是繞著我們轉的。」

林智群10日在臉書說，「一堆人說政府不是超前部署？疫苗呢？超前部署到哪裡去了？超前部署到疫苗研發出來，你們這些巨嬰可以挑三揀四挑品牌，這樣還不夠啊？」

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「去年7月開始談還不夠超前喔，要不要派時空旅人去搶疫苗啊？」林智群表示，「輝瑞、莫德納、AZ：『更！以為我是foodpanda嗎？隨叫隨到？量那麼少還想插隊啊？旁邊玩沙吧你！世界不是繞著我們轉的。」

▼國內疫苗快見底。（圖／記者李毓康攝）

第五輪對象今開放接種莫德納疫苗，包含65歲以上長者接種第一劑、53歲至64歲以上第九類對象接種第一劑，及第一到三類對象或孕婦接種第二劑，預估約48.7萬人接種。

指揮中心日前宣布高端疫苗將在第六輪開打，當時預估8月下旬可接種，不過第五輪疫苗在17日就會接種完畢，陳時中也坦言會有一小段空窗期。

總統蔡英文指出，在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我們依然多管齊下，努力維持疫苗供應，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗；接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。

▲▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）

