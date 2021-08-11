陸新增本土確診83例　江蘇揚州54例...重症增加6人

▲大陸新增本土確診病例83例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（11）日公布，8月10日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例111例，包括本土病例83例及境外輸入28例。本土確診病例以江蘇的54例最多，全集中在揚州市。此外，大陸全國無新增死亡病例及疑似病例，重症人數增加6人。

▲滯留浙江舟山海域的弘進輪11名船員確診，已全數送醫救治。（圖／翻攝看看新聞）

本土確診疫情方面，新增的83例病例包括，江蘇54例（揚州）、湖北14例，河南7例，湖南5例，雲南2例及北京1例。其中，北京出現的本土確診病例住在房山區，為本輪疫情關聯病例無症狀者轉為確診個案。

至於境外輸入的新增28例病例包括，浙江12例、雲南5例、上海4例、四川3例、廣東2例、天津1例及山東1例。值得注意的是，浙江的境外輸入病例中有11人為舟山海域滯留的「弘進輪」船員，這批船員在船上已出現發燒等症狀，經舟山港有關單位營救靠港後，經檢驗為確診病例。

此外，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者30例，其中境外輸入23例，本土7例（湖北5例，河南2例）；當日轉為確診病例19例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察14例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者498例（境外輸入392例）。