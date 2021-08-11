AZ、高端打哪個？　前台大醫：思考一周答案還是一樣

記者陳俊宏／綜合報導

國內AZ、莫德納庫存吃緊，第六輪接種國產疫苗高端將接力，預期8月下旬可打。前台大感染科醫師林氏璧被問到，AZ和高端會打哪個，他說，思考了一周，答案還是一樣，「我會選AZ」。

第六輪開放打高端，外傳高端要拚「提早交貨」500萬劑。對此，指揮中心指揮官陳時中10日表示，本來就是年底交貨，並不是提前交貨，那是按照合約交貨，當然也希望交貨速度能盡速。

陳時中說，但目前面臨兩關卡，第一是高端製造流程是否能跟得上來，第二是封緘檢驗是否能合格，所有都要經過檢驗才能開放，所以其中是有變數的，但年底交500萬劑，是原來合約就這樣規定。

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▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



根據指揮中心最新統計，截至10日下午5時，民眾意願登記選高端，單選、複選全部涵蓋，有意願接種者達到105萬7577人。

台大感染科醫師林氏璧近日在公視《有話好說》上表示，他上周被某節目主持人問到，AZ和高端會打哪個，「我第一時間到現在思考了一周，答案還是一樣，我會選AZ，原因不是我瞧不起國產疫苗或怎樣，是因為AZ已經在全世界打了上億劑，實證資料多。我不是說它比高端好，這是兩回事。」

而《有話好說》主持人陳信聰則問，高端是能和AZ、莫德納、BNT、嬌生平起平坐的疫苗了嗎？林氏璧直言，要到平起平坐是不太可能，畢竟高端目前在研發階段，提供大家的證據就不一樣。

▼AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）



►截至8/10 17:00



全國意願登記完成總人數：13,390,448人

疫苗登記狀況：

AZ：1,063,581人，佔比7.95%

AZ、Moderna：7,267,014人，佔比54.27%

AZ、Moderna、高端：713,887人，佔比5.33%

AZ、高端：36,561人，佔比0.27%

Moderna：4,001,810人，佔比29.89%

Moderna、高端：124,867人，佔比0.93%

高端：182,262人，佔比1.36%

意願登記高端疫苗總計：1,057,577人