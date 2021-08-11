北市清零！　醫曝和柯文哲視訊聊天內容：令人不捨

記者陳俊宏／綜合報導

台北市10日新增0本土，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男分享，之前和台北市長柯文哲的視訊天內容，「看到他受到那麼多人莫須有的攻擊，很多甚至是來自他最熟識的醫界，有時候實在令人不捨。」

沈政男在臉書說，台北市清零了！距離5月11日萬華疫情爆發，剛好三個月，在這過程裡，有多少人認為台北市不可能清零，清零很困難，或者清零不容易？一直到7月下旬，都還是有檯面人物這麼認為；然而，還是有人在這過程裡，一直鼓勵大家，清零絕對可能，疫情已經越來越樂觀，不要放棄清零。

沈政男表示，事實上，在7月19日跟柯文哲市長視訊聊天的時候，「他有跟我說，他對台北市能否清零起了懷疑。那時，我鼓勵他，台北市一定可以清零，千萬不要放棄清零，市府團隊已經做得很好，一定要繼續加油。」

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▼沈政男不捨柯文哲遭攻擊。（圖／北市府提供）



「為什麼柯市長要跟我視訊？因為我寫了好多防疫文章，他的幕僚有看到，轉知給他。」沈政男指出，要知道在那個舉國惶恐的時刻，你要對疫情表達樂觀看法，必須承受多少壓力，「『喔，你把疫情講得這麼樂觀，如果讓大家鬆懈防疫，後果你要負責嗎？』我說：可以喔，我來負責！因為，我比你看得更清楚。」

沈政男寫道，大家繼續加油，台灣就要清零了！也請給台北市府團隊鼓勵與肯定，他們很辛苦，也做得很好，更要給柯文哲市長加油。

沈政男說，說實在的，看到柯文哲受到那麼多人莫須有的攻擊，很多甚至是來自他最熟識的醫界，有時候實在令人不捨，「一個台大名醫，好好醫生不做，為什麼要淌政治渾水？看人不是看什麼溫良恭儉讓啦，要有大是大非。有機會我再把檯面人物的真面目跟大家說。」

指揮中心表示，10日新增3例本土病例，為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年8月2日至8月7日；個案分布均在新北市，其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼北市10日「加零」。（圖／翻攝柯文哲臉書）