　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情警戒第二級延至8月23日　黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施

▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心考量國內疫情趨於穩定，及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級；黃偉哲市長提醒市民，務必落實防疫措施。▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲，除飲食外，外出全程佩戴口罩；確實執行實聯制登記措施；保持社交安全距離；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；集會活動人數限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，婚宴可在遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並在遵守餐飲指引、不得逐桌敬酒之條件下開放；公祭可在遵守內政部相關防疫規定下開放；超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食；社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等可在符合主管機關防疫管理時開放。

▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19公費疫苗預約平台第5期預約接種於9日中午12時截止，接種期程自8月11日至8月17日，並視疫苗供應情形調整接種場次；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至9日，台南市共接種644098劑次，疫苗劑次涵蓋率34.5％。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
絕美人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　慘照曝光
父推子走絕路畫面曝！24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀殺了愛子」
長灘島「一條線」比基尼正妹告媒體、名醫　結果出爐了
Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂人類致命殺手　最少65國
錯過班機無法陪考「害小孩落榜」　她怒告桃機、航空求償148萬
高雄游泳池開放了　每天限定2場次
王瞳「不倫戀遭求償400萬」！　開庭14分鐘就結束

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

溪水暴漲侵蝕路基　警冒雨戒備維護安全

保護美麗海洋　「富山漁業資源保育區」污水接管工程9月開工

疫苗存量告急！金門議長追「自購疫苗進度」…籲縣府：應積極爭取

疫情警戒第二級延至8月23日　黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施

台東森林公園入口老舊地標將拆除　提醒民眾注意安全

振興經濟台南準備好了！　黃偉哲加碼抽汽車現金

雲林122處長青食堂解封！供餐不共餐　打飯菜帶回家

天雨雷擊易造成火災　甚至人命傷亡不可不慎

找不到回家路！警查出身分護送　雲林翁露笑容比讚

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

溪水暴漲侵蝕路基　警冒雨戒備維護安全

保護美麗海洋　「富山漁業資源保育區」污水接管工程9月開工

疫苗存量告急！金門議長追「自購疫苗進度」…籲縣府：應積極爭取

疫情警戒第二級延至8月23日　黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施

台東森林公園入口老舊地標將拆除　提醒民眾注意安全

振興經濟台南準備好了！　黃偉哲加碼抽汽車現金

雲林122處長青食堂解封！供餐不共餐　打飯菜帶回家

天雨雷擊易造成火災　甚至人命傷亡不可不慎

找不到回家路！警查出身分護送　雲林翁露笑容比讚

想要風水好？「5大鎮宅之寶」至少放一個　小魚缸就能催財

台積電董事會追認核准BNT疫苗捐贈　Q2配發現金股利2.75元

悠遊卡公司推「麟洋卡」！後天限時預購「不限量」　明中午曝2版本外觀

東奧拳擊女將黃筱雯　收到黃偉哲託送的台南美食IG開心打卡

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

賴鴻誠有感復賽球變彈　教練團給力！要拚30中繼成功

富邦金續居金控EPS冠軍！前7月賺進1個股本　國泰金緊追

基隆大武崙沙灘+泳池解封　城市博覽會延期！親子館17日重啟

全球疫情衝擊國際機場　桃機Skytrax排名下滑至全球37名

開學季！華新口罩可「吸飲料吹哨」　中衛4大魔法學院一次擁有

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

高雄晚間再宣布8/10「3個里」停班停課

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

桃園千葉締結五週年　積木畫現友誼

新北金牌農村推認養農場守護犬

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

宜蘭加碼獎勵　李智凱100萬林昀儒60萬

竹市東門城變身環形劇場　疫情後最大線上藝術饗宴

天雨雷擊易造成火災不可不慎

嘉義移民署提醒外來人口記得延期

台南抽水站及滯洪池發揮功效

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

更多熱門

相關新聞

疫情在家！柴變腫脖子擠出3層肉

疫情在家！柴變腫脖子擠出3層肉

狗狗跟人類一樣是疫情受災戶！台南市安南區有隻8歲柴犬「饅頭」長著帥氣臉蛋，但最近因疫情關係，已經3個月沒有外出跑跳，因此身材開始橫向發展，宛如確診「變腫病毒」。可愛的牠脖子長出三層肥肉外，身體也變圓滾滾，宛如「偽柯基」。如此誇張的反差讓媽媽不敢置信，直呼「我是不是換了一條狗？」

黃偉哲加碼抽汽車現金

黃偉哲加碼抽汽車現金

受疫情衝擊薪水變少　6月份平均薪資為4萬2625元、月減0.5%

受疫情衝擊薪水變少　6月份平均薪資為4萬2625元、月減0.5%

蘇貞昌視察台南三爺溪治水成果

蘇貞昌視察台南三爺溪治水成果

弘進輪船員發燒被拒進港！舟山救助確認16人感染

弘進輪船員發燒被拒進港！舟山救助確認16人感染

關鍵字：

疫情警戒黃偉哲民眾

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面