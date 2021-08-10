疫情警戒第二級延至8月23日　黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施

▲疫情警戒第二級延至8月23日，台南市長黃偉哲籲請民眾持續落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心考量國內疫情趨於穩定，及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級；黃偉哲市長提醒市民，務必落實防疫措施。

黃偉哲市長呼籲，除飲食外，外出全程佩戴口罩；確實執行實聯制登記措施；保持社交安全距離；營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；集會活動人數限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

另外，婚宴可在遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並在遵守餐飲指引、不得逐桌敬酒之條件下開放；公祭可在遵守內政部相關防疫規定下開放；超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食；社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等可在符合主管機關防疫管理時開放。

COVID-19公費疫苗預約平台第5期預約接種於9日中午12時截止，接種期程自8月11日至8月17日，並視疫苗供應情形調整接種場次；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至9日，台南市共接種644098劑次，疫苗劑次涵蓋率34.5％。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

