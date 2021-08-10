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網易雲音樂暫緩赴港上市　強調「後續將選擇更好的時機」

▲▼網易雲音樂。（圖／翻攝網易雲音樂）

▲網易雲音樂。（圖／翻攝網易雲音樂）

記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》旗下媒體IFR日前報導，剛通過港交所上市聆訊的網易雲音樂，將暫緩在香港上市。對此，網易雲音樂10日證實，基於對當前市場整體環境等綜合因素的考量，公司管理層決定暫緩網易雲音樂IPO，「後續將選擇更好的時機，盡快推進IPO相關事宜。」

網易雲音樂8月1日已通過港交所上市聆訊，並從2日起進行上市前預演，計劃集資約10億美元（約281億元新台幣）。招股說明書提到，此次募資主要將用於繼續深耕音樂社區，豐富多元音樂內容，繼續創新並提高技術能力，以及用於甄選合併、收購及戰略投資，營運及一般企業用途。

對於網易雲突然決定暫緩赴港上市，市場猜測，與近期大陸對互聯網企業嚴厲的監管有關。

根據招股書內容，灼識諮詢報告顯示，在中國在線音樂服務行業中，網易雲音樂是中國兩家大規模的在線音樂平台之一，並於2020年擁有最高的平均付費率，就用戶規模和參與度而言，網易雲音樂為音樂愛好者提供了高度互動的內容小區。

截至2021年3月31日，網易雲音樂吸引超過26萬註冊獨立音樂人，標誌其成為中國最大的獨立音樂人在線孵化器。根據灼識諮詢調查，網易雲音樂是中國1990年或以後出生人群中最受歡迎的在線音樂平台，該快速增長的年齡段群體佔在線音樂娛樂市場近50%。

數據顯示，網易雲音樂2021年Q1營收15億元，同比增長74.6%。其中在線音樂板塊收入從2020年Q1的5億元增至8億元，社交娛樂及其他板塊收入從2020年Q1的4億元增至7億元。2018年至2020年，網易雲音樂全年營收分別為11億元、23億元、49億元。

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