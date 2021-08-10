宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

▲宜蘭加碼獎勵優異奥運國手，李智凱（上圖）獲100萬元、林昀儒60萬元。（圖／體育署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

桌球好手林昀儒、體操國手李智凱於2020東京奧運勇奪佳績，宜縣府加碼專案核發參加東奧國手獎勵金，縣長林姿妙宣布，李智凱競技體操鞍馬銀牌可獲100萬元獎勵金，林昀儒榮獲桌球混雙銅牌及個人單打第4名可獲60萬元獎勵金。

宜縣府指出，縣長林姿妙上任以來就非常支持基層體育發展，3年來積極改善、充實縣內運動場地及設施設備，補助學校體育班及運動重點學校選手培訓，並提供學校各項參賽補助與參加指標性運動賽事得名獎勵金，積極辦理基層運動選手培育工作。

同時，縣府也積極爭取中央補助款，如申請基層選手訓練經費，3年來獲得2500萬餘元；縣府也積極改善選手訓練環境，整修縣立體操館5,300萬餘元、新建冬山河水上運動訓練中心1億4400萬餘元、新建豆腐岬帆船運動訓練中心6500萬元、整建宜蘭運動公園田徑場2億元等，總計4億6,200萬餘元。

而林姿妙宣布，此次參與東京奧運的國手都是從小開始投身訓練，長年以來在家人、教練及後援團隊支持之下，屢屢突破關卡，超越自我成績，才得以在國際舞台上發光與發熱。宜蘭縣政府將會持續支持基層運動人才培訓，從國小到高中，從學校到各運動團體，從軟體到硬體建設，希望為我國培訓更多的國際級體育優秀人才，為國爭光。

宜縣府這次專案加碼發放奧運國手獎勵金，凡是宜蘭縣出生且曾就讀縣府所屬學校的國手，或是設籍宜縣的國手，參加奧運比賽成績獲得第1名至第6名，得發給150萬元至10萬元至不等的獎金，同一選手參加不同項目比賽，其獎勵額度累計計算，且設籍宜縣者再依獎勵標準加發一倍激勵獎金。

另外，就獲獎國手之教練如設籍宜蘭縣或現在於宜蘭縣任職者，也比照國手獎勵金擇優發給一項為原則。

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