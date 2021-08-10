　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

▲李智凱體操奪銀牌。（圖／體育署提供）

▲宜蘭加碼獎勵優異奥運國手，李智凱（上圖）獲100萬元、林昀儒60萬元。（圖／體育署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

桌球好手林昀儒、體操國手李智凱於2020東京奧運勇奪佳績，宜縣府加碼專案核發參加東奧國手獎勵金，縣長林姿妙宣布，李智凱競技體操鞍馬銀牌可獲100萬元獎勵金，林昀儒榮獲桌球混雙銅牌及個人單打第4名可獲60萬元獎勵金。

▲▼ 東奧桌球男團，林昀儒 。（圖／體育署）

宜縣府指出，縣長林姿妙上任以來就非常支持基層體育發展，3年來積極改善、充實縣內運動場地及設施設備，補助學校體育班及運動重點學校選手培訓，並提供學校各項參賽補助與參加指標性運動賽事得名獎勵金，積極辦理基層運動選手培育工作。

同時，縣府也積極爭取中央補助款，如申請基層選手訓練經費，3年來獲得2500萬餘元；縣府也積極改善選手訓練環境，整修縣立體操館5,300萬餘元、新建冬山河水上運動訓練中心1億4400萬餘元、新建豆腐岬帆船運動訓練中心6500萬元、整建宜蘭運動公園田徑場2億元等，總計4億6,200萬餘元。

而林姿妙宣布，此次參與東京奧運的國手都是從小開始投身訓練，長年以來在家人、教練及後援團隊支持之下，屢屢突破關卡，超越自我成績，才得以在國際舞台上發光與發熱。宜蘭縣政府將會持續支持基層運動人才培訓，從國小到高中，從學校到各運動團體，從軟體到硬體建設，希望為我國培訓更多的國際級體育優秀人才，為國爭光。

宜縣府這次專案加碼發放奧運國手獎勵金，凡是宜蘭縣出生且曾就讀縣府所屬學校的國手，或是設籍宜縣的國手，參加奧運比賽成績獲得第1名至第6名，得發給150萬元至10萬元至不等的獎金，同一選手參加不同項目比賽，其獎勵額度累計計算，且設籍宜縣者再依獎勵標準加發一倍激勵獎金。

另外，就獲獎國手之教練如設籍宜蘭縣或現在於宜蘭縣任職者，也比照國手獎勵金擇優發給一項為原則。

更多熱門新聞

►偷拍男被分手　PO恩愛片：第一次咬就上手！友看完通知她

►宜蘭8煞闖民宿瘋狂開槍砍人　擄4人押到殯儀館狂打斷骨丟包

►一個電子鍋讓林昀儒母提早退休　卸下國中校長就為顧好兒三餐

►雅詩蘭黛「小棕瓶」3950元→1955元　網友：痘痘改善、氣色變好

ET快訊
割喉殘殺按摩妹「砍17刀幾乎斷頸」！　恐怖外送員今遭起訴
快訊／永和爆不明感染源　侯友宜急喊：這區市民出來擴大篩檢
他存款523萬遭盜領光光　法院認證台銀、郵局有疏失
Paul開夜店「小17歲女大生醉到吐」　帶回家照顧5年後變老
狠男縱火燒死小30歲按摩嫩妹　確定逃死！無期徒刑定讞
遭批「性生活一定很亂」許藍方怒了！　曝性慾如食慾：為何忽視
快訊／北市大直橋「驚見男浮屍」！　輕艇選手急划上岸報警
莫德納、BNT「Delta防護力」誰比較強？　最新研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

二級警戒延長至23日　屏東縣萬丹游泳池+各鄉鎮運動設施開放

蔡英文南下嘉義視察災損：水資源及水環境建設能加速進行

宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

熱氣球繫留體驗首登場！凱蒂貓超萌...台東限定不用人擠人

疫情下不中斷的鷄籠中元祭　百年文化品牌迎來嶄新面貌

總統蔡英文花生田勘災　雲林縣長張麗善遞「四大訴求替提案書」

桃園千葉締結友好城市五週年　「積木畫」展現相連友誼之橋

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

二級警戒延長至23日　屏東縣萬丹游泳池+各鄉鎮運動設施開放

蔡英文南下嘉義視察災損：水資源及水環境建設能加速進行

宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

熱氣球繫留體驗首登場！凱蒂貓超萌...台東限定不用人擠人

疫情下不中斷的鷄籠中元祭　百年文化品牌迎來嶄新面貌

總統蔡英文花生田勘災　雲林縣長張麗善遞「四大訴求替提案書」

桃園千葉締結友好城市五週年　「積木畫」展現相連友誼之橋

歡唱後陪女同事離開！房仲店長趁機牽手、摟腰討抱　下場曝光

米克斯抱著心愛豬豬「享受剪指甲」　網羨慕讚天使：我家養到恐龍

連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

2坪房間「想裝吊扇燈」怕壓迫！過來人推這2款：不占空間

林鄭：支持將《反外國制裁法》納基本法　透過本地立法程序實施

裝潢拆一半翻到「磚塊厚」千鈔　老實男愣3秒！網歪樓：有放頭髮嗎

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

甜瓜曝詹皇「招攬內容」帶奪冠決心入湖人　陣容太老？他笑著回應

驚悚畫面曝！砂石車撞騎士摔水溝不治　駕駛叫同事移車還裝目擊者

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

高雄晚間再宣布8/10「3個里」停班停課

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

桃園千葉締結五週年　積木畫現友誼

新北金牌農村推認養農場守護犬

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

嘉義移民署提醒外來人口記得延期

台南抽水站及滯洪池發揮功效

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

媒合傳統商店設回收站　雲林效能月增189公斤

鷄籠中元祭百年文化迎來嶄新面貌

防堵Delta　桃園防疫旅館設巡迴採檢站

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

宜蘭冬山鄉一名印尼籍女看護普琪向雇主要錢想回國不成，竟持刀朝平時受她照護的80歲阿嬤脖子來回猛割，傷口達長9公分，被阿嬤的兒子及時發現後報警。而普琪行兇畫面也全被監視紀錄器拍下，只見事發當時，她整個人壓在行動不便的阿嬤身上，接著拿刀抵住阿嬤脖子，手部還不斷左右來回，阿嬤嚇得不斷大聲哭喊，畫面相當驚悚。

出遊宜蘭美食不能少！

出遊宜蘭美食不能少！

要不到錢回印尼　女看護刀割80歲嬤脖子險奪命

要不到錢回印尼　女看護刀割80歲嬤脖子險奪命

巡邏警車差點犁田　車右輪陷路水溝傾斜

巡邏警車差點犁田　車右輪陷路水溝傾斜

宜蘭好空氣　連4年獲最佳空品改善特優

宜蘭好空氣　連4年獲最佳空品改善特優

關鍵字：

宜蘭加碼獎勵奥運國手

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面