驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉一名印尼籍女看護普琪向雇主要錢想回國不成，竟持刀朝平時受她照護的80歲阿嬤脖子來回猛割，傷口達長9公分，被阿嬤的兒子及時發現後報警。而普琪行兇畫面也全被監視紀錄器拍下，只見事發當時，她整個人壓在行動不便的阿嬤身上，接著拿刀抵住阿嬤脖子，手部還不斷左右來回，阿嬤嚇得不斷大聲哭喊，畫面相當驚悚。

▲印尼看護普琪行兇畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，印尼女看護普琪認為雇主不給特休且她不能出門，及獲知印尼先生要再婚，想回國卻也回不去，心生不滿後，於8日凌晨3時，拿水果刀將看顧的阿嬤壓制在床上，並割上一刀。普琪還將阿嬤放在輪椅上，要阿嬤拿鑰匙開門，她要拿裡面的錢財離開，但阿嬤找不到鑰匙，普琪要阿嬤讓兒子來開門，阿嬤兒子到場見狀報警處理，並將阿嬤送醫。

普琪行兇的畫面也全被房內監視器拍下，只見阿嬤坐在床邊，而普琪站在一旁，隨後拿起床頭桌上的刀子，嘴上還念念有詞，而行動不便的阿嬤見狀立刻問她，「你要殺我嗎？」、「你不要殺我」等，但沒想到下秒就被普琪推倒壓制在床上。

驚悚的是，普琪當時拿刀抵住阿嬤脖子，完全忽視阿嬤驚恐的喊叫，手還不斷左右來回割阿嬤，過程中還不忘回頭查看，見到沒人，便持續動作，短短2分半的時間，阿嬤整個被嚇得癱軟在床。

▲警方到場，印尼看護普琪右手還持水果刀一度在客廳與警方僵持。（圖／記者游芳男翻攝）

直到阿嬤兒子發現後才趕緊報警，而警方到場後，還一度與普琪在客廳僵持，所幸最終仍順利將人逮捕，而檢方8日晚間也依殺人未遂罪將普琪聲押獲准。