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守護好山好水好空氣　宜蘭連4年獲最佳空品改善特優

▲補助電動二輪車等改善空氣污染措施有成，宜蘭連4年獲最佳空氣品質改善特優。（圖／記者游芳男翻攝）

▲補助電動二輪車等改善空氣污染措施有成，宜蘭連4年獲最佳空氣品質改善特優。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府近年持續推動空氣品質改善工作，空氣品質改善成果卓越，2020年宜蘭縣細懸浮微粒手動監測年平均值為每立方米9.0微克，除符合我國一般空氣品質標準年平均值每立方米15微克，更首次達成世界衛生組織（WHO）建議值每立方米10微克，宜蘭縣今(2021)年度獲頒行政院環保署2020年度空氣品質維護及改善工作績效展現成果「特優」，已連續4年獲頒最佳空氣品質改善特優之殊榮，改善成果深獲環保署肯定。

宜蘭縣長林姿妙指出，改善空氣污染非一蹴可幾，自上任起即責成環保局在創新思維下致力於空氣污染的改善，除了配合中央政策透過補助加速縣內高污染柴油車、機車汰舊換新，宜蘭縣政府為體恤民眾負擔，更加碼補助汰舊換新電動二輪車，在工廠管制上，更進一步訂定相較中央嚴格管制標準，同時導入各式科學儀器設備進，協談縣內水泥廠、化工廠在符合法令前提下，能透過增設污染防制設備與製程改善，大幅減少空氣污染物排放。

此外，環保局設置遠端監控，以科技儀器監控縣內高污染柴油車、露天燃燒等，並不定期派員至民眾陳情熱區加強稽查，以及推動民俗紙錢減量及集中燒等工作，同時爭取我國前瞻基礎建設計畫經費，在宜蘭縣內布建500個空氣品質感測器，運用大數據分析掌握污染排放來源加以管制，透過多面向的空氣污染管制措施，以期持續改善宜蘭縣空氣品質。

林姿妙表示，在兼顧經濟發展及環境永續的施政下，連年榮獲最佳空氣品質改善的成果實屬不易，環境維護與改善的成果不僅僅是公部門的努力，更有著無數熱愛宜蘭土地的民眾齊心協力，宜縣府也將秉持守護宜蘭「好山好水好空氣」的信念，落實清淨空氣幸福宜蘭之願景。

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