男友紀念日禮物送「336片衛生棉」！她收45cm包裹愣：1年不用補貨

▲衛生棉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟男友交往滿一個月，說好要互相送禮做紀念，她特地列了清單讓男友挑，結果最後收到衛生棉，一口氣買了24包，共有336片，她無言表示「真是謝謝你」，包裹寄來時，用巨無霸的紙箱裝著，她看著紙箱傻住，「瞬間成為衛生棉富豪」，貼文一出，笑翻大批網友。

原PO在Dcard發文，上個月27日跟男友交往滿一個月，列了禮物的清單，最後男友選了「衛生棉」，因為原PO曾抱怨，衛生棉快沒了，要補貨很麻煩，「反正我覺得是日用品沒差」，但沒想到，男友竟然買了24包衛生棉，總共有336片，她無言表示，「我可以用一年又三個月」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友笑說，因為購物頁面沒有寫片數，只有寫包數，所以他就下單3份，「用到畢業都用不完，不用再煩惱補貨，是不是很令人愉悅」。平常原PO領包裹，代收包裹的阿姨都是從窗口遞給她，這一次阿姨直接叫她進去搬，她還拿出原子筆當作比例尺，強調這箱包裹真的有夠巨大。據了解，一隻筆大約長15公分，包裹的長度約三隻筆長，大概是45公分。

▲原PO分享開箱。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們笑翻，「男友太可愛，很實用啊，不用再補貨了欸」、「我的天，哭笑不得」、「你實現了衛生棉自由」、「我媽媽也曾經買過兩大箱的衛生棉給我，我想說我家啥時變衛生棉廠商了」、「比較好奇，他看到衛生棉金額不會懷疑一下嗎」。也有網友提醒，「其實衛生棉不要一次買太多比較好，台灣太潮濕了，容易發霉」。

其中，不少網友狂敲碗，想看衛生棉開箱照，原PO也附上照片，箱子打開後裡面有三個小箱子，「不是滿的啦，應該是因為長寬比的關係，所以用整個大箱子裝」，男友看完開箱後，也是瘋狂大笑，「他說禮物送了就送了，我要怎麼處置都可以」。

她也透露，這些衛生棉都是2021年7月1日製造，保存期限是3年，「依照我每次經期7天，這箱為23cm日用，所以預計可以用個一年半」，但是害怕會浪費，或是發霉不能使用，她賣了兩包給朋友的姐姐，兩小箱給好姊妹，自己則留下6包，「瞬間從世界首富掉到平民階級」。