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跟男友「床上開車」iPhone突跳勿擾模式！一看驚呆：這也知道

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲原PO跟男友「開車」的時候，手機居然顯示「您在開車時將不會收到通知」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著科技不斷進步，智慧型手機越來越聰明，各種輔助功能讓生活變得更方便，甚至會隨使用者的習慣來推薦APP。就有一位女網友在《Dcard》發文，說她跟男友「在床上開車」的時候，想說要看一下訊息，結果手機顯示的狀態讓她看傻，其他人也驚呆，「聽說手機會監聽，看來是真的。」

這位女網友發文「iPhone你在開車！」文中貼出一張截圖，「剛跟男朋友在床上開車的時候，想說看一下訊息通知，結果……」只見手機不知為何竟啟動「開車勿擾模式」，並跳出畫面「您在開車時將不會收到通知」，原PO則可以選「我未在開車」或「取消」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard、Pixabay）

▲網友也驚呆「看來手機什麼都知道！」（圖／翻攝自Dcard）

這一幕讓她秒傻眼，不禁跟男友分享「我的手機說我在開車欸！」男友則是笑呼「老司機在偷開車嘍！」貼文一出，其他人也忍不住笑出來，「看來 iPhone 不管哪種開車都知道」、「是不是Siri也在開車」、「後台的系統工程師的溫馨叮嚀。」

還有網友細思極恐，「好可怕！被手機監聽了」、「好猛……哀鳳太了解了」、「該說妳的iPhone真貼心？知道別打擾」、「看來手機什麼都知道」、「這不是你的手機連上CarPlay才有嗎」、「不管在哪裡，iPhone都看得一清二楚呢！」

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