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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！砂石車撞騎士摔水溝不治　駕駛叫同事移車還裝目擊者

記者高堂堯／南投報導

年近80的徐姓老翁9日清晨騎機車行經中潭公路埔里路段，不幸遭後車追撞，重傷送醫不治；一名砂石車駕駛李姓男子先向警方表示是目擊者和報案人，但警方調閱監視器畫面後，發現徐翁人車是遭一台砂石車撞擊倒地，李男隨後改口坦承「人可能是他撞的」，警方訊後依過失致死等罪嫌將他移送法辦。

▲貨車司機肇事撞死騎車老翁後謊稱目擊者，被埔里警方調閱監視器戳破謊言。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲砂石車司機肇事撞死騎車老翁後謊稱目擊者，被埔里警方調閱監視器戳破謊言。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，案發於埔里鎮南村里台14線（中潭公路）53.6公里處近愛蘭橋路段，昨晨5點多獲報有機車碰撞車禍，79歲的騎士徐姓老翁往埔里方向行駛時疑遭後車猛力追撞，摔進路邊的水溝、倒地不起，警消趕抵現場將徐翁送往埔基醫院急救，搶救1小時後仍宣告傷重不治。

▲貨車司機肇事撞死騎車老翁後謊稱目擊者，被埔里警方調閱監視器戳破謊言。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼騎車老翁遭砂石車司機追撞，連人帶車跌落路旁水溝慘死。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲貨車司機肇事撞死騎車老翁後謊稱目擊者，被埔里警方調閱監視器戳破謊言。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局交通事故處理人員到場處理時，一名41歲李姓男子在場自稱是目擊者與報案人，但宣稱並未看到該名老翁如何倒臥路旁；警方進一步調閱附近路口監視器後，發現該部機車是遭一輛砂石車自後方追撞，還卡在車頭前被推行超過百公尺，最後才連人帶車向右方傾倒摔進路邊排水溝，整起過程畫面相當驚悚。

▲砂石車司機肇事撞死騎車老翁後停下，隨後竟叫人將車子開走。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲砂石車司機肇事撞死騎車老翁後停下，隨後竟叫人將車子開走。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，該輛砂石車雖在前方不遠處停下，過不久竟有另名男子出現將車開走，相當可疑，而李男離開偵訊處所後約10多分鐘後，突然又返回交通小隊，供稱他就是該台肇事砂石車的駕駛，「人可能是他開車撞的」，也坦承事發後請車行人員到場將砂石車先行開走。

警方認為李男企圖說謊卸責，也破壞現場、湮滅證據，並通知開走砂石車的王姓車行人員到案說明，訊後將李、王二人依過失致死、偽造文書、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。
 

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