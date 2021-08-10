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無照男車爆胎…他追撞後彈飛窗外！遭「貨櫃車重壓」慘死　判決出爐

▲台61北上272k(靠近布袋匝道口)貨櫃車翻覆路肩。（圖／讀者提供）

▲▼台61線北上274.1k(靠近布袋匝道口)貨櫃車翻覆路肩，駕駛頭顱變形死亡。（資料圖／讀者提供，下同）

記者戴若涵／嘉義報導

台61線北上274.1k（靠近布袋匝道口）2020年8月底發生一起死亡車禍！一輛自小客車因爆胎停放於外側車道，游姓駕駛隨即下車指揮交通，但因他沒有擺放故障標誌示警，後方貨櫃車也沒注意到車前狀況追撞上來，貨櫃車柏姓駕駛頭顱變形慘死，日前法院判決出爐！

回顧整起事發經過，2020年8月30日傍晚5時許，55歲游姓駕駛開著自小客車沿嘉義縣布袋鎮台61線快速公路由南往北行駛，行經北上274.1公里處時，因車輛左前輪爆胎，游男便將車輛臨停在外側車道，接著下車指揮交通，但他沒有在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，只在不到100公尺處放了一個黃色桶子示警。

▲台61北上272k(靠近布袋匝道口)貨櫃車翻覆路肩。（資料照／讀者提供）

而後方開著貨櫃車的柏姓駕駛，也因疏未注意車前狀況，追撞上自小客車後，再擦撞路旁護欄後翻覆。由於撞擊力道猛烈，柏男彈飛車外，並慘遭貨櫃車重壓，頭顱變形、肢體彎曲死亡。檢方偵結過後，依過失致死罪將游男起訴。

嘉義地方法院審理時發現，游男的駕照早就被吊銷，屬於無照駕車，但審酌他坦承犯行，5年內沒有其他前科，就這起車禍屬於肇事次因，也與柏男的家屬達成和解，將他判處有期徒刑6月，得易科罰金，給予緩刑3年，另外還要按月賠償柏男妻子、兒女6萬6千元。

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