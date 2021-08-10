縣府員工上山查家暴突中風　警「陳卓」應變！接力送醫保命

▲南投縣府職員因中風致車輛滑落水溝，仁愛鄉警消接駁合力送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府職員王姓男子昨（9）日駕駛公務車，載送縣府社會勞動處同事赴仁愛鄉山村洽公，突然發生腦中風，導致車身滑落邊坡山溝中；受理報案的仁愛分局警員陳明政、卓孝儒，人如其名地「陳卓（沉著）」迅速協助通報119救護車上山、並將全身癱軟的王男以巡邏車朝霧社方向急送，不到半小時就與救護人員成功接駁，將王男送醫保住一命。

仁愛警分局指出，昨日上午11時35分許，平靜派出所接獲民眾報案，指合作村部落產業道路上，有一部南投縣政府公務車滑落水溝，副所長陳明政、警員卓孝儒立即前往處理，到場時發現57歲王姓男子癱倒在駕駛座上，同行的縣府社工方姓女子神色慌張地站在車輛旁邊。

▲▼南投縣府職員因中風致車輛滑落水溝，仁愛鄉警消接駁合力送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

方女向警方表示，他跟王男都是縣府員工，平時工作為至縣內各地訪查家暴案件，昨早按規畫行程，由王男開車前往合作村，路上他突然感到身體不適，無法控制車輛，導致車輛滑落水溝，所幸車行速度不快，兩人都沒有因此受傷。

警方先通知119救護車前來現場，詢問王男狀況時發現他已口齒不清、無法清楚表意，由於合作村距離位於霧社的仁愛消防分隊有1.5小時車程，陳、卓2警員將王男攙扶上巡邏車後，往霧社方向急駛。

警消雙方於中午12時3分在廬山部落順利完成接駁任務，再由救護人員將王男載往霧社醫療急救站、轉送埔榮醫院治療，經醫診病症為中風，若非及時送醫，恐有危害生命之虞，家屬獲訊後特別感謝警消當機立斷的協助。



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