2醉男深夜街邊喧嘩　警壓制遭控執法過當！PO文取暖被酸爆

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區父親節當天深夜，有民眾報案指稱有2名男子街旁喝酒咆哮，警方到場時，其中一人腹痛蹲坐地上，警員協助叫救護車送醫，但另一名男子卻在旁叫囂，甚至拿起有鐵釘的木棍，警方擔心他酒後有攻擊行為立即壓制保護管束，事後男子還貼臉書社團，要網友評理警方執法過當，結果被酸「手持武器還那麼大聲喔」。

▲有多項前科的陳男與張男在新莊路邊喝酒喧嘩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日晚間11時許，有妨害自由、竊盜前科的28歲張姓男子與有毒品、竊盜前科的41歲陳姓男子，在新莊區新樹路一處人力仲介公司前飲酒，過程中大聲喧嘩，附近居民不堪其擾打電話報警；2名轄區警員獲報趕抵，發現張男捂腹蹲坐，表示腹痛、盜汗，身體相當不舒服，警員隨後通報119救護車協助送醫。

▼有多項前科的陳男對警方咆哮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時旁邊已經喝醉的陳男見救護人員幫張男檢傷時，不斷咆哮騷擾救護人員，警員制止無效，他突然轉身撿起地上一根有鐵釘的木棍，警員擔心他有攻擊行為，大聲喝斥「你拿這幹嘛，放下！」。陳男不予理會，警員立刻用強制力將他壓制，帶回派出所。

▼地上的木棍上面有鐵釘 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男經現場救護人員檢查後無大礙，陳男被帶回派出所待清醒後自行離開。事後陳男以第三者身份在臉書不公開社團「爆料公社」貼文，「只是背對警方撿了棍子，被控襲警遭壓制上銬帶回派出所，他指警方執法過當」，網友回他「撿棍子幹嘛？你解釋一下」，「手持武器還敢這麼大聲喔」，取暖反被酸爆。

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▼陳男撿木棍被壓制保護管束，事後在爆料公社貼文取暖反被酸爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）



