彰化明起有條件開放泳池！非游泳時須戴口罩　SPA、烤箱不開放

▲彰化縣長王惠美。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣9日新增確診人數為0，不過增加1名死亡個案，是1名40多歲的婦女，屬於先前醫院群聚案例，本身罹患肝癌，確診67天後死亡。另外，明日起彰化將有條件開放游泳池，泳客、教學、選手訓練分時入場，採預約或造冊，非游泳時須全程佩帶口罩，沐浴間、冷熱水池、SPA區、烤箱及蒸氣室等暫不開放。

衛生局長葉彥伯表示，新增死亡個案為先前醫院群聚案例，是一名40餘歲的女性，主要是因原本就有肝癌，並合併一些轉移病症，她感染一個多月時就曾轉至安寧病房，後來又回負壓隔離病房，在罹病的67天後死亡；彰化縣罹患新冠肺炎民眾的致死率，仍以80歲以上逾30%為最高，70～79歲也有10%，70歲以下的死亡率則低於5％。

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葉彥伯說，第四期AZ疫苗彰化縣預約接種有3萬8千多人，接下來是本週五、六預約接種莫德納疫苗，都已在今天中午前完成預約，彰化符合資格的有3萬多人，到中午前有約2萬7千人預約成功，提醒這些鄉親朋友，記得屆時要依預約的時間前往施打，且在前往接種站前，請先上彰化縣流行疫情指揮中心新冠肺炎公費疫苗接種紀錄查詢系統

下載「莫德納疫苗接種意願書」，並先填寫再前往，可減少等待時間。

縣長王惠美表示，彰化縣自10日起有條件開放游泳池，泳客、教學及選手訓練分時入場，採預約或造冊，落實實聯制。教練每7天快篩1次，須全程戴防水口罩，限10名學員在獨立區域上課，選手訓練另以專案核定。不提供個人泳具、吹風機，非游泳時全程戴口罩，並儘速離場；淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍不開放，將加強稽查，要求業者落實相關防疫措施。

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