防疫警戒降二級　玉山國家公園開放部分生態保護區登山和營地路線

▲二級警戒延續，玉山國家公園明起適度鬆綁高山登山活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

全國第二級疫情警戒延長至8月23日，玉山國家公園管理處宣布自明（10）日起，分階段適度開放部分生態保護區內的單日往返登山活動，部分營地路線也將開放，但非同住親友以1人1帳為原則，餐飲時不同帳共食、須在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，且屬三密（密切接觸、密閉、密度高）空間的山屋仍持續關閉。

玉管處也提醒，園區近日因6日起的熱帶低氣壓及西南氣流挾帶豪大雨，造成聯外交通路況及步道多處坍方，請近期內上山之遊客審慎評估天候及自身安全，如於登山時發現步道毀損嚴重、無法通行，請折返勿強行通過並通報。

此外，原先已開放之各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點，以及戶外開放型據點「上東埔草原步道」、「鹿林山步道」、「麟趾山步道」等，皆維持開放，玉管處籲請遊客配合現場工作人員及保七六大員警之防疫指引及分流指揮；遊憩熱點塔塔加地區，會加強監控車流聚集狀況，如達警戒值時將透過廣播、跑馬燈、網站、臉書等媒介宣導分流，再請民眾多加配合。

另依據公總局第三區養護工程處公告，因南橫公路（臺20線）94.05公里處的明霸克露橋已遭沖毀，致梅蘭及梅山部落變成孤島狀態，玉管處梅山遊客中心也無法開放，阿里山公路（台18線）及新中橫公路（台21線）等道路也都陸續實施災害性預警封閉；有鑑於雨天視線不佳，山區落石多，玉管處建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

▲二級警戒延續，玉山國家公園明起適度鬆綁高山登山活動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處路線單日往返行程及營地調整措施如下：

（一）本次開放單日往返路線：

1.玉山主(西)峰：每日60人，採現行抽籤方式；2.玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道：每日各60人，一律線上申請並依序審核。

（二）開放宿營地之路線：

1.玉山群峰線：荖濃溪營地（24人）、圓峰營地（9人）；2.八大秀線：觀高營地（28人）、巴奈伊克營地（12人）、白洋金礦營地（8人）；3.八通關越嶺步道東段（山風至多美麗）：佳心營地（24人）、瓦拉米營地（24人）、抱崖營地（4人）、多美麗營地（12人）；4.新康橫斷：連理山前（桃源）營地（24人）、新仙山前營地（24人）。



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