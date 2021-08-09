桃園階梯式解封　公園球場、遊樂設施16日後陸續開放

▲桃園階梯式解封，公園球場、遊樂設施做好防疫指引16日後陸續開放。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

因疫情嚴峻暫停使用長達二個多月的桃園各社區公園戶外球場、遊樂設施，隨著防疫警戒降級、疫情趨緩，該些設施何時開放？受到市民朋友關注。市長鄭文燦9日表示，市府將在10日至23日這一輪，做好防疫指引後開放，但是這要每一項檢討，沒有辦法一體適用。

鄭市長說，比如10日開始開放的親子館，親子館的從業人員都打了疫苗，但市府只開放親子館的活動空間，並不開班開課，也不做外展的活動，只是讓家長可以帶著孩子到親子館來使用。

▲桃園公園球場要開放使用，恐需再等多天。（圖／市府資料照）

另外，今天中央公告了包括老人文康學院、社區關懷據點跟社區大學，這幾項是可以恢復的，而且這些設施有一段時間沒有使用，市府會要求做好消毒、防疫、水電、空調、冷氣，各方面的條件，包括廁所、廚房等等，都完成檢核後，原則上會在8月16日、下個星期一以後，陸續的開放。

由於全國疫情警戒於5月19日提升至第三級，為避免青少年及孩童增加群聚風險，桃園市提高全市797座公園的防疫管制等級，於5月21日之後公園內的相關運動設施，包含籃球場、羽球場、網球場、排球場等運動設施一律拆除球框、球架及球網；此外，相關遊樂設施、遊具也一律用警示帶圍起暫停使用，以避免增加群聚感染風險。

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