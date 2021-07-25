現實版絕命終結站！飛天設施失控互撞「金屬片噴飛」孩滿身血嚇壞

▲飛天鞦韆啟動後的上升高度僅約2公尺，據稱這沒有達到原本應該要有的高度。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北愛爾蘭一間遊樂場24日發生事故，遊樂設施「飛天鞦韆」啟動後沒多久就失控，原本應該保持一定安全距離的各個座位開始互相碰撞，隨著高度上升，更是直接撞擊設施外側的燈及看板，現場尖叫聲連連。現已知這起意外造成至少3名兒童在內的6人送醫，外傳孩子們身上沾滿血跡。

綜合BBC、太陽報等英媒報導，事發於當日傍晚6時許，當時飛天鞦韆無預警發生狀況，設施啟動後，上升的高度僅約2公尺，據稱這沒有達到原本應該要有的高度。隨著設施擺動旋轉幅度越來越大，每個人乘坐的座位開始失控相互碰撞。

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隨著碰撞事故發生，部分金屬碎片當場噴飛。當時正在遊樂設施上的29歲男子托納（Lee Toner）透露，除了搭乘遊樂設施的人相互碰撞之外，也撞擊到外側看板和燈。

23歲目擊者凱西弗萊明（Cassie Flemming）透露，當時她才剛搭完飛天鞦韆下來，沒想到設施再次啟動後卻發生意外，現場頓時尖叫聲連連，所有人都嚇壞，且當時搭乘設施的人有許多孩子，最小的可能只有6、7歲，有的孩子腿部流了很多血、有的人脖子扭傷，還有個年輕女性恐慌症發作，「這絕對是我這輩子經歷過最恐怖的一件事。」

事發後，緊急救援人員趕抵現場進行後續處置，至少6人受傷，分別被送往當地3間醫院接受治療，所幸均無生命危險。遊樂場則表示，事發後已緊急關閉園區，所有已售出的門票將退費。

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