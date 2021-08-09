萊爾富明開賣茶葉蛋、蒸包！視門市人力狀況「店員夾取」

▲萊爾富搶先公布明8/10起將視各門市之人力狀況，開放蛋鍋與蒸包機商品販售。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布8/10～23日仍維持疫情警戒二級，網友關心的「超商茶葉蛋、關東煮」可以開賣了，只要符合「不共用夾子」原則就可販售。而萊爾富搶先公布，明10日起將視各門市之人力狀況，開放蛋鍋與蒸包機商品販售，均由店員協助夾取，並視疫情狀況調整。

疫情警戒仍維持第二級，八大行業仍不得開放，電子遊樂場、K書中心等場所要繼續關閉；但有5大場域則有管制調整。而網友關心的「超商茶葉蛋、關東煮」可以開賣了，指揮官陳時中表示，只要符合「不要共用夾子」的原則，就可以販售。

萊爾富公布，明（10）日起將視各門市之人力狀況，開放蛋鍋與蒸包機商品販售，若有開放販售之門市，均由店員協助夾取，並視疫情狀況，依照政府防疫之規定，隨時做滾動式調整。而在疫情二級警戒期間，萊爾富門市仍將持續實施實聯制、保持社交安全距離與門市人流控管，有開放內用區之門市，均依照各縣之防疫規定辦理。

有關開賣茶葉蛋或關東煮等熟食，其他超商如7-ELEVEN、全家便利商店則仍在研擬中，若有消息將會公布。

▲二級警戒防疫規範。（圖／業者提供）

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