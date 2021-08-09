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超商「茶葉蛋關東煮」可以賣了！5大類場所明起鬆綁　規定一次看

▲▼ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

▲陳時中表示，超商熟食在民眾不共用夾子前提下，可開放販售。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日宣布，8/10～23日仍維持疫情警戒標準第二級，八大行業仍不得開放，還有電子遊樂場及K書中心等場所要繼續關閉；但有5大場域則有管制調整。但網友關心的「超商茶葉蛋、關東煮」可以開賣了，只要符合民眾「不要共用夾子」的原則，就可以販售。

陳時中表示，維持二級警戒期間「仍須關閉之場所」包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所及K書中心。

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陳時中接著說，其中變動較大的，符合相關防疫管理得以開放的包括社區大學、樂齡學齡中心、社區照顧關懷據點、親子館、游泳池職業訓練等，這些要依照防疫管理方式來開放。

其中網友們關心超商的熟食如關東煮、茶葉蛋何時可解封開賣？陳時中則說，「最主要是有人幫你拿或本身（食品）是包好的，不要共用那個夾子，不要共用夾子情況下就可以來做販售」。

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會，各行業管制（圖／指揮中心提供）

內政部表示，自8月10日起，國家公園除山屋持續關閉外，將開放生態保護區，對於指定營地搭營的多日路線或單日往返路線，由各管處進行人流總量管制；營地部分，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則，用餐時應採分時分流，以減少聚集感染風險，並請遊客落實全程佩戴口罩、維持社交距離，並加強個人衛生與清潔消毒，若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園；停車場仍維持原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

此外，內政部也提到，中元節寺廟舉行普渡儀式時，盡量以無民眾參與的線上方式辦理，祭品可由廟方代購，儀式完畢後代為轉贈社會福利機構或弱勢民眾，既能發揮愛心也兼顧防疫，一舉兩得。

寺廟若有開放民眾參加普渡，盡量採取預約登記並派代表祭拜的方式，在維持社交距離下，以室內每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人，室外以每人1平方公尺計算容留人數，最多100人為原則，並依據「二級疫情警戒期間中元普渡防疫措施」採實聯制、量體溫、作好環境清消等防疫工作；公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，也請參考該措施辦理。

內政部指出，為避免聚集感染風險，目前殯葬場所、宗教寺廟、團體集會及國家公園室內場所等均維持現行措施，室內最多50人、室外最多100人，並要求落實人流管制及防疫規定；另繞境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理。

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會，維持疫情警戒標準為第二級（圖／指揮中心提供）

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