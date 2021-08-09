恐怖畫面曝光！桃園夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　下秒遭輾1死1傷

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園市一對年邁的老夫妻今(9日)上午9時許一同步行外出前往市場買菜，不料途中穿越馬路時，遭到另輛起步的大貨車撞上，老翁當場捲入車底、胸部凹陷變形慘死，而老婦則受到擦傷。如今事故當下畫面曝光，老夫妻從車前視線死角處、緊貼車頭穿越馬路，駕駛不察，起步時當場輾過兩人，場面十分驚悚。

▲夫妻倆緊貼大貨車車頭穿越馬路，起步時當場遭輾過。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方初步了解，呂姓老翁(83歲)與妻子(82歲)今早見天氣好不容易放晴，因此一同撐傘步行外出，準備前往興國市場買菜，孰料2人走黃色網狀線穿越馬路準備到對面市場時，卻遭綠燈起步的大貨車撞上，呂翁當場捲入輪下、胸部凹陷重創，救護人員到場時已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；而老婦則是受到擦傷，但因驚嚇過度一時之間說不出話來。

路口監視器畫面拍下，當時大貨車正在網狀線後方停等紅燈，這時夫妻倆從路旁走出，並繞過、緊貼著車頭一前一後穿越馬路，由於該處是視線死角，因此駕駛並未察覺異狀，一見綠燈隨即起步前行，當場將夫妻2人雙雙輾過。

肇事的朱姓駕駛稱，當時自己綠燈起步，完全沒注意到前方還有行人，當下只感覺車體震動了一下，隨後聽到一旁車輛急按喇叭聲響，但已經來不及。警方初步調查，朱男酒測值為零，研判應是大車視線死角惹禍，但確切事故原因為何，還有待進一步釐清，目前全案已依過失致死罪移送法辦。

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▼這起車禍釀成夫死妻傷慘劇。（圖／記者楊淑媛翻攝）