賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑...本人回應了

記者黃宥寧／台北報導

陳姓男子8日駕駛賓士C180，欲到士林區延平北路5段購買食物，沒想到車輛失控「保齡球式」撞進騎樓，波及4輛機車、1輛汽車及店家。警方實施酒測值達0.89mg/L。他向警方供稱，應該是車子機械故障才釀禍。陳男的身分也遭起底，是「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長，過去曾因酒駕遭士林地院判刑。

52歲陳男遭起底為「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長，更擁有珠心算最高等級的十段高手，在業界頗負盛名，也在北市經營補習班。

▼陳男疑酒駕，衝撞士林區延平北路5段店家及無辜停放車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

8日陳男於士林區失控撞進騎樓，警方獲報到場處理，對他進行酒測，酒測值竟高達0.89mg/L。他急忙向警方解釋「我沒喝酒，僅是吃心律不整藥物」，做筆錄時仍矢口否認酒駕，並稱是車子機械故障。

▼陳姓珠心算權威，疑似酒後駕車衝撞士林區騎樓波及車輛及店面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳男雖為珠心算高手卻疑罔顧他人性命，根據2018年10月31日判決指出，他因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，依公共危險罪判處有期徒刑3月；2018年12月12日，也因酒後駕車，判處有期徒刑2月，併科罰金新台幣4萬元。

《ETtoday新聞雲》致電給陳男，他無辜稱「我已經因為過去酒駕戒酒快1年多了！」，他解釋，8日開的是老婆的賓士C180，他平常都是開E350，老婆的賓士是8年車，去年因安全氣囊問題有被召回，可能是車子機械故障才釀意外；最後他態度誠懇的表示，「就算籌錢我也會負起所有賠償。」



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

打造透亮水煮蛋肌

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道 西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈 認罪獲緩起訴