出獄5天就搶銀行！持刀匪挾持女行員喊要30萬　現場驚險畫面曝

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

剛出獄5天的湯姓男子9日持刀挾持女行員行搶國泰世華銀行中港分行，自稱「要30萬元及想要坐牢」，遭員警當場逮捕，現場監視器畫面稍早也曝光。只見警方到場勸說有話好好說，湯男隨即配合鬆開讓員警上銬，沒多說話，過程平和。警方表示，將持續釐清湯男搶銀行動機，並依法嚴辦。

▲男子持美工刀搶銀行，挾持女行員，警方到場安撫。（圖／民眾提供，下同）

▲男子配合警方，鬆開女行員。（圖／民眾提供）

西屯區國泰世華銀行（中港分行）今天下午2時左右，一名48歲湯姓男子進入銀行假裝要辦理開戶，接著拿出預藏的美工刀挾持女行員，表示「要30萬元及想要坐牢」。但他錢還沒拿到，就被獲報趕抵現場的員警當場逮捕，沒有傷及其他人。

▲▼員警將男子上銬，並帶上警車。（圖／民眾提供）

從現場畫面可看到，湯男在銀行大門進去位置挾持女行員後，其他行員立刻報警，還有人拿手機錄影存證。警方趕到現場期間，他並沒有更多動作，似乎是等警方到場，想要吃牢飯意圖很明顯。警方到場後，現場勸他有話好好說，湯男也配合鬆開女店員，讓員警將他上銬，帶上警車，過程平和，他也沒說話。

據了解，湯男有公共危險前科，因案入獄服刑，8月4日才出獄，目前無業。他本身無卡債、家中無欠款，究竟為何行搶銀行，警方正持續調查釐清中。



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