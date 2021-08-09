「豬哥仙？」他驚見傳奇天王被塑金身祭拜　1.4萬人看傻：求明牌嗎

▲網友在桃園一間宮廟發現激似已故本土天王豬哥亮的金身。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者陳怡靜／綜合報導

本土綜藝天王豬哥亮在2017年5月因大腸癌末期引發肝衰竭病逝，享壽70歲，讓粉絲們相當遺憾。不過一名網友在桃園一間宮廟內發現，一尊神似豬哥亮的金身，照片曝光後，已有破萬人按讚，不少網友驚呼，「什麼都有什麼都不奇怪」，不過也有人虧說，「這是拜跑路順利的吧！」

一名網友在臉書社團「爆料公社」中PO出三張照片發問，「這是豬哥仙？我看到也傻眼。」只見照片中的金身身穿藍色西裝、黑色短褲，搭配白襪和黑皮鞋，甚至頂著馬桶蓋髮型，胸前和手中都配有麥克風，激似已故本土天王豬哥亮。

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▲照片一出，引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

照片曝光後，立刻引來逾千網友熱烈討論，「有沒有先過他女兒？」、「什麼都能拜，什麼都不奇怪」、「神明點香的事，不要亂開玩笑」、「這就是台灣習俗...」、「求明牌嗎？」還有人打趣問，「這是拜槓龜嗎」、「會不會拜完祂之後就跟祂一樣要跑路了？」、「應該是求明牌的，但會中嗎？」

不過也有人批評，「沒修行怎麼成神？拜的也不是神，搞不好還會招陰，真是亂來」、「我相信正廟是不會鼓勵信徒走旁門左道的，反而要小心裡面的神像住的是什麼」、「豬哥亮沒有成仙 這樣拜祂本人會扛不住」。

▲已故本土綜藝天王豬哥亮。（圖／資料照）