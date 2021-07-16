小氣主管請飲料！他一口乾才認出「是罐頭塔」怕爆：肩膀很重

▲告別式上會看到各種罐頭塔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，主管的個性小氣又節儉，常常會把即期品或是過期的商品分給同事吃，有次快下班時，主管拿了一罐運動飲料請他喝，看了一下有效期限到2022年，不疑有他的一乾而盡，喝完後發現味道怪怪的，仔細看了包裝，有黏膠帶的痕跡，「直覺就是罐頭塔的飲料」，他瞬間感到肩膀很重，心裡毛毛的。

網友在「爆料公社APP-爆怨館」發文，主管的是個小氣又節儉的人，有一次發現他給的零食過期，之後對方拿什麼來都選擇不吃，有天快下班時汗水淋漓，主管主動送上一瓶運動飲料，他檢查一下日期，有效期限到2022年，心想應該沒問題，就一乾而盡了。

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他表示，喝完後覺得味道怪怪的，仔細看了下外包裝，發現有黏膠帶的痕跡，立刻衝去主管的辦公桌查看，「都是雜牌，市面上沒有印象的」，且罐身都有黏黏的膠帶痕，「直覺就是罐頭塔的飲料」，但是因為對方是主管，即使很生氣但也不能說什麼，「這種好意行為非常缺德，唉！覺得喝完後肩膀好重」。

▲原PO喝完飲料後超崩潰。（圖／爆料公社APP-爆怨館）

對此，網友們表示，「你也可以請他吃腳尾飯，禮尚往來」、「不要喝到曬太陽曬太久的就好」、「有些人拜完還拿去退貨才可惡」、「現在應該很少有雜牌的了，以前倒是真的很多」、「如果是喪禮的罐頭塔不是都出殯的當天才送來，應該挺新鮮的，以前我家有分到一塔喝了也沒事，還遇到不喝酒的白賺兩瓶紅酒」。

但喪事用的罐頭塔飲料真的可以喝嗎？有的人認為不要浪費，也有人說那些飲料都是NG品。相關業者表示，以前多半會因為傳統民俗關係有食用上的問題，但現在罐頭塔的飲料，和市面上販售料差不多，不會有即期品或是NG品的狀況，只要沒有心術不正，飲用方面完全沒有疑慮。