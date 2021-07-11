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下單填錯地址！「等3天沒收到貨」怒喊提告　網轟：司機要會通靈？

▲▼0603物流專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO地址寫錯，等3天都沒有收到貨。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內三級警戒持續，不少人三餐都叫外送解決，減少出門次數，一名男網友線上購物，錢也已經付了，但遲遲沒有收到貨物，除了一開始有接到司機詢問地址的電話，之後就沒有下文了，跟賣家聯絡後，才知道自己填錯地址，但等了三天都沒有收到貨物，他氣得喊要提告，莫名其妙的抱怨，引起網友們撻伐。

男網友在臉書「爆料公社」發文，承認一開始是自己打錯送貨地址，但是司機打電話抱怨找不到路，卻沒有主動確認地址，通知貨運公司地址寫錯，但等了三天，商品一直被放在貨運行的某個據點，「離我指定地點，開車還要25分鐘的時間」。

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他不悅表示，事後賣家像貨運催貨，但司機自從打了第一通電話之後，就有後續了，「請問現在該怎麼來處理這事呢？」還揚言要提告對方。明明是自己的錯，卻怪在司機身上，讓許多網友直呼「太扯」，「自己打錯地址也沒見你跟司機道歉啊！人家也是找了老半天耶，憑什麼大家都要配合你啊？還是你覺得花錢就是大爺？」

▲▼網購,上網,網拍,。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲原PO認為，司機應該跟他確認地址，揚言要提告。（示意圖／記者蔡文鈴攝）

網友留言怒轟，「所以現在司機都還要會通靈看收貨地址有沒有寫錯？」「所以自己的錯然後想要提告？所以是希望法院來認證自己有問題？」「地址留錯只有一個辦法，那就是趁貨運行完成退貨手續之前，趕緊去集貨所把貨領回來，時間超過這件貨就會回到寄件人手上」。

還有網友分享寫錯地址的經驗，「有一次我在美國網站下單後，發現地址寫錯了，賣家回覆物流公司修改地址要一百多美金，現在結單前我地址至少都要確認很多次才敢結單」、「自己寫錯地址出了包，就摸摸鼻子自己開車去拿吧！我有一次選錯超商，台北市景星門市選到中和景新門市，貨到通知才發現我寄錯門市了，趕快跟我先生認錯請他開車載我去拿，差一個字多花了超過30分鐘的車程來回1個多小時」。

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