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小資女租房「水怪味泛黃」物品突移位！　洗澡錄下女影開門詭探頭

▲▼ 超毛！租屋怪事頻傳 他暗裝監視器驚見「詭異」畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲監視器錄下詭異畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張靖榕／綜合報導

租屋詭異事情多，日前一名女網友發文表示租來的雅房內常發生怪事，像是日用品消耗速度激快，或是會放置的位置改變，放在公共冰箱私人水瓶內的水還突然變黃。原PO於是架設攝影機，結果發現趁她不在時，門會三番兩次被打開，而詭異的女子就站在門口。

原PO在爆料公社附上一段影片，表示之前因工作關係在大坪林捷運站走路5分鐘內的距離租下一間雅房，但常遇到怪事如放在門外櫃子上的雞蛋，像是被重物壓下碎裂，還有前陣子端午連假時喝自己放在公共冰箱的水，卻嚐到怪味，放在燈光下照亮才發現水色泛黃，「有夠噁心」。

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此外還有日常用品被移位，少量財物損失，以及日常生活用品的消耗速度過來，因為擔心自己的居住安全，原PO在喝下「加料飲用水」的當天，決定在房內設置監視器，看能捕捉到什麼畫面。

▼ 女子趁原PO洗澡開門偷窺房內。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 超毛！租屋怪事頻傳 他暗裝監視器驚見「詭異」畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 超毛！租屋怪事頻傳 他暗裝監視器驚見「詭異」畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 超毛！租屋怪事頻傳 他暗裝監視器驚見「詭異」畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

結果晚上去洗澡時，真相在監視器前自我揭曉，房門先是稍微打開，接著完全大開，原來是住在隔壁的女房客，趁原PO去洗澡時擅自開人房門偷窺，雙眼還睜得老大。

原PO表示女鄰居的偷窺頻率高達一周2至3次，還不只一次趁人去洗澡時開房偷窺。儘管畫面沒錄下女子走進房門，但女子不斷開闔門板四處張望的行為仍相當嚇人，因此原PO和房東反應過後已趕緊搬離租屋處。

原PO聽房東說女鄰居在本月10日左右退房，為避免其他住新北地區的房東和房客受害，決定公布錄影畫面。

網友紛紛留言「好恐怖」、「她到底想要幹嘛」、「嚇到！以為看鬼片！」有人問原PO為何不鎖門，原PO則回答洗澡時因為想說離浴室很近，租屋處又都是女性，才覺得不必所門，「有幾次她都是看到我進浴室後才偷窺的。」

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