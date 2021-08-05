搶救「路邊鯉魚」！她挨轟「根本造業」　釣出生物專家神解答

▲熱心網友在路上搶救「擱淺」的鯉魚。（翻攝爆料公社臉書）

圖文／鏡週刊

台灣連日暴雨來襲，一位熱心網友日前出門時，驚見一條碩大的鯉魚在柏油路旁，因擔心遭過往車輛輾斃，連忙飛奔回家請男友幫忙，經過兩人同心協力，當晚共捕獲了5尾翹家鯉魚，並放生至附近魚塭中，她也呼籲民眾發揮愛心，救援路上「擱淺」的魚隻，不料卻遭網友一陣砲轟，指她搞不清楚魚類品種，無知的任意放生形同破壞生態，「根本是在造業」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位網友前天（1日）在臉書「爆料公社」發文，指晚間出門時，因擔憂路邊的鯉魚遭車輛輾過，與男友拯救了5尾鯉魚，放生至附近魚塭後，上網發文詢問：「想請問這是什麼魚呢？」但眼尖的網友認出照片中的魚類，是屬於外來品種的泰國鱧魚（Channa striata），恣意放生會破壞生態，倒楣的魚塭老闆更可能損失慘重，笑嘆過了一晚上，整窩魚池便會被5條泰國鱧魚吃光光。

▲碩大的鯉魚令兩人手忙腳亂。（翻攝爆料公社臉書）

面對網友一陣撻伐，她也改口當天其實找不到魚塭，僅將魚隻丟棄在草叢內便離開了，並對自己的無知感到抱歉，也感謝網友們的解答與指教，強調下次再看到路邊魚隻「不會再輕舉妄動了」。

國立中山大學生物系副教授顏聖紘則在臉書緩頰，笑稱「其實也不能說無知」，他指出近日豪大雨來襲，許多池塘的魚群常被沖到馬路上，但路面中的魚隻個體多已受傷，鱧科魚類一旦因體表黏膜受損，就容易引發細菌感染死亡，即使野放回水中也難以存活，他也強調魚隻的生活水域可能很髒，「雖然泰國鱧很好吃，但我不敢吃」。

▲生命力強大的泰國鱧魚，長年重創台灣本土生態。（翻攝維基百科）

泰國鱧魚原產於東南亞一帶，以性格兇猛聞名，生命力也非常強悍，可以生活在受到農藥污染的水源中，一般河川中下流域、湖泊、池塘及水庫等流域，甚至是骯髒的下水道和排水溝都有牠們的蹤跡，台灣早年曾引進養殖泰國鱧魚，但因土味太重，失去食用價值的魚隻被業者拋棄後，因為沒有天敵，長年破壞台灣的自然生態，令專家至今束手無策。



更多鏡週刊報導

凌晨突收陌生人「簡訊實聯制」 米砂傻眼回應13字

少女車上壞壞 突全身發白雙手不自制後扭悲劇收場

超凶「國民女友」12秒無罩影片流出 祈錦鈅出面解釋道歉