　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程「那是大客戶」　她執著2年崩潰

▲應酬。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO參加婚禮被一名酒醉的男子摟抱，男友目睹卻無動於衷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

愛情跟麵包孰輕孰重？一名女網友表示，她剛升大學時陪男友參加婚宴，卻被一名酒醉的大叔摟抱。沒想到，男友事後竟說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶」，短短幾句話讓她執著了2年，不知道該不該攤牌好好溝通。

該名女網友在「爆料公社-匿名館」發文，表示她跟男友相差近10歲，剛升上大學時被陪對方參加公司同事的婚禮。沒想到，婚禮尾聲遇到一名喝醉的大叔狂讚她漂亮，開始出手摟腰、擁抱，「我不太懂該怎麼應對，但也知道這種場合把氣氛搞僵絕對不是什麼好事情，而且大叔也很醉了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她本想把這件事當作鬧劇一場就算了，誰知道男友幾天後突然說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶，每個月讓公司賺了很多錢，絕對不能得罪」等，讓她越想越不對，雖然理解男友當下沒保護她是為了公事，但事後有「說教意味」的話卻讓她非常不舒服。

▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO事後聽到男友的說詞，越想越不對。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO說，這件事已過2年，期間只要男友參加朋友的婚禮，她都會想到這件事，又擔心這是社會中的眉眉角角，漸漸也不陪男友出席類似場合，深怕會讓男友難做人，但這件事卻在她心中產生陰影，若拿2年前的事溝通，可能也太晚，才會PO文詢問網友。

網友看完紛紛留言，「這種男人價格合理了就會把你給賣了」、「妳並不是婊子，更不是妓女，為何要配合男友的演出」、「客戶對他提出更過分的要求，妳該如何自處？」「這件事情已經在妳心裡產生陰影了，建議妳還是得跟男友談開，若妳男友兩年後的心態還是跟兩年前一樣，認為妳就是不可以推開他所謂重要的客戶，表示他真的對感情有點認知問題」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！
快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了：不甘心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程「那是大客戶」　她執著2年崩潰

三十而立要立什麼？初老詛咒看太多　她定義：30歲是另一次出生

「跆拳道甜心」羅嘉翎隔離不忘關注林昀儒　長腿入鏡甜喊：加油！

林昀儒銅牌戰是「台灣人最痛一球」嗎？　網揭2013：一輩子的痛

400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

智慧型殺手！戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

矽肺病老礦工爬230階梯　只為替「他們」送熱食

台中女吃完爌肉飯「發燒送醫」！醫師照X光嚇壞：腸子化膿了

林昀儒19歲拿全球第4！林姿妙讚「宜蘭之光」：他就是金牌！

Dcard抽到「羅嘉翎」甜美露腰私照曝光！5000人朝聖：拜託踢我

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

戴資穎萌照曝！為9旬嬤買透天厝　 阿嬤不必爬樓梯樂喊：很歡喜欸

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程「那是大客戶」　她執著2年崩潰

三十而立要立什麼？初老詛咒看太多　她定義：30歲是另一次出生

「跆拳道甜心」羅嘉翎隔離不忘關注林昀儒　長腿入鏡甜喊：加油！

林昀儒銅牌戰是「台灣人最痛一球」嗎？　網揭2013：一輩子的痛

400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

智慧型殺手！戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

矽肺病老礦工爬230階梯　只為替「他們」送熱食

台中女吃完爌肉飯「發燒送醫」！醫師照X光嚇壞：腸子化膿了

林昀儒19歲拿全球第4！林姿妙讚「宜蘭之光」：他就是金牌！

Dcard抽到「羅嘉翎」甜美露腰私照曝光！5000人朝聖：拜託踢我

防止台灣不測！　日相菅義偉：藉日美同盟、協同東協應對

賴清德、鄭文燦最大對手！媒體人曝國民黨王牌「1隱憂」

羅力211場先發追平勇壯洋投紀錄　中斷3個月勝投荒

羽球女帝、天才少年都來自這裡　一看官網根本「台灣奪牌軍火庫」

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程「那是大客戶」　她執著2年崩潰

林地違規蓋度假小屋　新北農業局：資材室改建會受罰

在大聯盟有776安　紐那斯開心主動要回中職首安

東奧台灣選手出征拚金牌　五星級飯店挺中華健兒出奇招

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了：不甘心

流氓藥師驗尿報告自清！「呼麻歌手」2字回應　網友歪樓：喊阿伯

造反啦！媽喊兒子起床被屁柴兇 齜牙狂叫：誰都不能吵我哥睡覺

生活熱門新聞

戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

Dcard抽到「羅嘉翎」甜美私照曝！網朝聖：拜託踢我

台中女吃爌肉飯「發燒送醫」！醫照X光

400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

嘉義爆11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」

嘉義水上群聚11例確診　感染源找到了

極毒傳播者6天跑4趟藥局　狂買特殊交友輔助品

雨彈猛攻「龜山變汪洋」　驚人畫面曝光

衛福部紓困4.0「發出162億」　86萬人通過可上網查詢

嘉義群聚11人染疫！18處恐怖跨縣市足跡曝

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

林昀儒銅牌戰是「台灣人最痛一球」嗎？　網：2013一輩子的痛

參加台北X men趴　高雄特殊交友圈感染源找到了！

更多熱門

相關新聞

小氣主管請飲料！他一口乾驚「是罐頭塔」怕爆

小氣主管請飲料！他一口乾驚「是罐頭塔」怕爆

一名男網友表示，主管的個性小氣又節儉，常常會把即期品或是過期的商品分給同事吃，有次快下班時，主管拿了一罐運動飲料請他喝，看了一下有效期限到2022年，不疑有他的一乾而盡，喝完後發現味道怪怪的，仔細看了包裝，有黏膠帶的痕跡，「直覺就是罐頭塔的飲料」，他瞬間感到肩膀很重，心裡毛毛的。

填錯地址「等3天沒收到貨」喊提告　遭網砲轟

填錯地址「等3天沒收到貨」喊提告　遭網砲轟

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」

送貨員遭檢舉魔人盯上！網氣炸：腦袋裝大便嗎

送貨員遭檢舉魔人盯上！網氣炸：腦袋裝大便嗎

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

31日賽程：羽球男雙爭金、戴資穎戰辛度

戴資穎膝蓋擦傷！鬆口透露最懊惱一球

依瑟儂輸首發文　台灣網友湧入暖留言

快訊／資深男星洪麟逝世…享壽78歲

即／依瑟儂賽後首發聲：巴黎再見

戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

「麟洋」鞠躬爆紅　印支持他們拿金牌！

Dcard抽到「羅嘉翎」甜美私照曝！網朝聖：拜託踢我

台中女吃爌肉飯「發燒送醫」！醫照X光

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面