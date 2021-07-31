女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程「那是大客戶」　她執著2年崩潰

▲原PO參加婚禮被一名酒醉的男子摟抱，男友目睹卻無動於衷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

愛情跟麵包孰輕孰重？一名女網友表示，她剛升大學時陪男友參加婚宴，卻被一名酒醉的大叔摟抱。沒想到，男友事後竟說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶」，短短幾句話讓她執著了2年，不知道該不該攤牌好好溝通。

該名女網友在「爆料公社-匿名館」發文，表示她跟男友相差近10歲，剛升上大學時被陪對方參加公司同事的婚禮。沒想到，婚禮尾聲遇到一名喝醉的大叔狂讚她漂亮，開始出手摟腰、擁抱，「我不太懂該怎麼應對，但也知道這種場合把氣氛搞僵絕對不是什麼好事情，而且大叔也很醉了」。

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她本想把這件事當作鬧劇一場就算了，誰知道男友幾天後突然說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶，每個月讓公司賺了很多錢，絕對不能得罪」等，讓她越想越不對，雖然理解男友當下沒保護她是為了公事，但事後有「說教意味」的話卻讓她非常不舒服。

▲原PO事後聽到男友的說詞，越想越不對。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



原PO說，這件事已過2年，期間只要男友參加朋友的婚禮，她都會想到這件事，又擔心這是社會中的眉眉角角，漸漸也不陪男友出席類似場合，深怕會讓男友難做人，但這件事卻在她心中產生陰影，若拿2年前的事溝通，可能也太晚，才會PO文詢問網友。

網友看完紛紛留言，「這種男人價格合理了就會把你給賣了」、「妳並不是婊子，更不是妓女，為何要配合男友的演出」、「客戶對他提出更過分的要求，妳該如何自處？」「這件事情已經在妳心裡產生陰影了，建議妳還是得跟男友談開，若妳男友兩年後的心態還是跟兩年前一樣，認為妳就是不可以推開他所謂重要的客戶，表示他真的對感情有點認知問題」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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