AZ、莫德納將雙缺　台大醫：別挑了！有什麼就打什麼

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記者陳俊宏／綜合報導

國內庫存疫苗快打完了！據統計，國內剩餘AZ疫苗約30多萬劑，莫德納則僅剩下21.76萬劑。對此，國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，希望大家別挑了，有什麼疫苗就打什麼。

我國自購的莫德納疫苗8日再到貨9.96萬劑，累計到貨124.96萬劑，加上美國捐贈的250萬劑，共有375萬劑可供使用，但社區感染爆發後疫苗打氣旺，目前只剩下63.78萬劑。而第五輪原先對象43.9萬、追加對象5.7萬人、與第一類醫護混打3.3萬人全數預約完成後，國內庫存僅剩下21.76萬劑，對於莫德納鐵粉而言可謂一針難求。

依據指揮中心公布資料，截至8日下午5時止，共有397萬2930人登記單選莫德納，非莫德納不打。指揮中心發言人莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑莫德納，15萬7000人接種過第二劑，第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。

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▲▼黃立民呼籲，有什麼疫苗就打什麼。（圖／記者湯興漢攝）



莊人祥表示，若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。

至於AZ疫苗部分，指揮中心指揮官陳時中表示，截至在第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約30多萬劑，但還要看近期風災影響。

對於AZ、莫德納疫苗將雙缺，中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪建議，手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打；397萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多。《聯合新聞網》報導，黃立民指出，希望大家別挑了，有什麼疫苗就打什麼。

▼國內最新疫苗到貨數量。