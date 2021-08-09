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台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

毒理學專家招名威今天（9日）表示，「台灣的防疫措施真的做得很好，不是只有我們自己在那邊自嗨，其他國家也看見了。」他也整理各國的入境規定指出，所以打國產疫苗也是可以出國的。

招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書提到，前幾天全球最大的工商財產保險公司FM Global，針對全球130個國家的經濟復甦程度做了評比，台灣在這些經濟體內排名第29名，其中評估項目包括「經濟活動」、「風險評估」、「供應鏈的恢復程度」，新增確診數、疫苗接種率、邊境開放程度已經不是最主要的指標了。

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招名威說，這個排名代表的意思是，名次越前面，就代表誰的市場經濟最不受疫情影響，和周圍的幾個國家相比，新加坡12名、日本25名、南韓31名、馬來西亞44名、中國71名、菲律賓89名、越南96名，亞洲國家擠進前4分之1的只有三個，台灣是其中之一，其他都是歐美國家。

招名威表示，也因為台灣的防疫好成績，再加上我們的經濟實力，讓我們的國民無論是否已施打疫苗，都獲得多國的特殊入境許可。

▼招名威認為，台灣的防疫措施真的做得很好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

招名威提到，目前像是要入境美國、英國、法國，還有比利時、瑞士、奧地利、捷克、葡萄牙、希臘、土耳其、荷蘭、新加坡的台灣旅客，都無須進行隔離，沒有施打疫苗的人，只須持有啟程前3天內新冠病毒檢測陰性證明，確保沒有被染疫就可以入境，很多防疫差的國家是沒有這樣特殊待遇的！

招名威指出，再舉一個比較嚴格的例子，德國自今年7月18日起，外國公民禁止進入德國，但台灣居民不受此限，只須出示以下證明之一，第一，出發前48小時內篩檢確認陰性；第二，Paul-Ehrlich-Institute（類似衛福部）認可的疫苗接種證明；第三，曾感染新冠病毒並已痊癒之證明。

招名威說，至於其他國家，大部分仍有限制入境或隔離政策，無論是否施打疫苗也需被隔離7-14天不等，甚至更長，所以只要你拿台灣護照，就算沒施打疫苗也是可以入境上述這些國家的，看鴻海集團創辦人郭台銘沒打疫苗就入境歐洲就知道了。

招名威表示，況且WHO在7月16日才說，接種疫苗不會是國際旅行的必須條件，旅行當下是否確診才是關鍵，所以打國產疫苗也是可以出國的。

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