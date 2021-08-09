　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網喊「回家看老父比PO文有意義」　醫曝待在台原因：你刺痛我心

陳志金臉書。（圖／翻攝陳志金臉書）

▲網友留言。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享一名網友的留言截圖，他說，「謝謝這位網友的提醒，不過你真的刺痛了我的心，我也很想回家。」

陳志金8日在「Icu醫生陳志金」臉書貼出的網友留言，只見網友說，「回家看看老父親，比在這PO感謝文要有意義多了，病患沒有你還有別的醫師，老父親沒有你就沒有你了。有心再遠都很近，無心再近都很遠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳志金說，「謝謝這位網友的提醒，不過你真的刺痛了我的心，我也很想回家。可是看看現在馬來西亞的疫情，我父親也不會希望我這個時候回去的，我一旦回去，兩邊都要隔離，可能得花上一個月的時間，能夠待在家裡卻只有2、3天，而且還要麻煩ICU的同事，分擔我一個月的工作量。」

▼陳志金說，「我是台灣女婿、台灣孩子的爸。」（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金感動到哭。（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金表示，「『理智』告訴我的『情感』說，不能這麼做，我真心希望你是真的來關心我，而不是來酸我的。」

「還有，我必須告訴你的是，外面的世界也要花一點時間去了解」，陳志金寫道，8日不是馬來西亞的父親節，對父親來說，就是一個「普通」的星期日，馬來西亞的父親節和世界上大部分的國家一樣，是在6月的第三個星期日。

陳志金指出，「每當我發文支持指揮中心的政策、支持陳前副總統、肯定全台灣人民的防疫成果、就會有一些人跑來罵我是民進黨、1450、沒有醫德、有時候真的不知道，到底誰才是台灣人？」

「我是台灣女婿、台灣孩子的爸」，陳志金說，「不過，想想在這個自由民主的國家，連國家元首都會被罵成這樣了，我這個也就不算什麼了。也請大家不必浪費時間和這些人耗，他們本來就不屬於這個園地。」

ET快訊
iPhone「10大隱藏功能」超實用！　激推這兩項
13歲女穿馬甲內衣逃家！他收留激情床戰　被告才知是未成年
郭婞淳宣布再戰巴黎奧運！　網見「無影腳片」太神速：也可以比羽
林昀儒對決江宏傑！　金牌戰交手對戰畫面曝
人夫溺斃金山溫泉　「小21歲嫩妻」竟是連環索命狂魔
「黃金右臂」鄭兆村凌晨PO「實話」：差不多就這樣了　蘇貞昌秒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭婞淳宣布再戰巴黎！　網見「無影腳片」驚呆了：也可以比羽球

網喊「回家看老父比PO文有意義」　醫曝待在台原因：你刺痛我心

AZ、莫德納混打陳時中曝3原則　3.3萬劑先給第一線醫護

滯留印尼台僑8日深夜返鄉　送集中檢疫所隔離採檢

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！有什麼就打什麼

6縣市豪大雨、台南淹水警戒　防劇烈天氣！午後雷雨彈恐下到晚上

坤達對決戴資穎！球后狂殺「100秒打爆20格」　他看呆：真的好準

7月鬼門開！威力彩上看13億　「5生肖」下半年財運衝天

父親節忙翻！熊貓外送員「拍照公審」同行　網嘆：都是賺辛苦錢

病房內的父親節　爸媽互道「偶愛你啦！」急診醫感動：最棒的禮物

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

郭婞淳宣布再戰巴黎！　網見「無影腳片」驚呆了：也可以比羽球

網喊「回家看老父比PO文有意義」　醫曝待在台原因：你刺痛我心

AZ、莫德納混打陳時中曝3原則　3.3萬劑先給第一線醫護

滯留印尼台僑8日深夜返鄉　送集中檢疫所隔離採檢

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！有什麼就打什麼

6縣市豪大雨、台南淹水警戒　防劇烈天氣！午後雷雨彈恐下到晚上

坤達對決戴資穎！球后狂殺「100秒打爆20格」　他看呆：真的好準

7月鬼門開！威力彩上看13億　「5生肖」下半年財運衝天

父親節忙翻！熊貓外送員「拍照公審」同行　網嘆：都是賺辛苦錢

病房內的父親節　爸媽互道「偶愛你啦！」急診醫感動：最棒的禮物

陳子璇離台2年「打北京科興疫苗」！　怕被除籍已規劃返台時機

黃暐瀚「東奧3字」遭陸網出征　一句「活該你母親被撞」不忍了！

比雕等小智22年「事情還沒辦完」　內政部認證詐欺犯網笑瘋

股匯齊跌！新台幣早盤貶值4.8分　來到27.861元

疫苗股漲跌互見！高端、聯亞藥漲逾1％　台康生技跌2％

iPhone「10大隱藏功能」超實用！　激推滑動辨識功能、照片放大鏡

台股跌逾百點！友達群創跌逾1%　長榮航、華航飆漲逾7%

差21歲父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝：事情大條了

貓狗「嘔吐」原因百百種！獸醫扮偵探揪出病因　飼主1舉動超重要

屬雞今日財氣旺！威力彩上看13億　命理師：「金雞母」圖騰需不離手

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

不要穿全黑！農曆七月「5大禁忌」

韓家軍女神曝喜訊：我有寶寶了

父親節忙翻！熊貓外送員「拍照公審」同行被罵翻

高雄市府晚間宣布：這3區9日停班停課

更多熱門

相關新聞

AZ+莫德納混打　陳時中曝3原則

AZ+莫德納混打　陳時中曝3原則

我國自購9.96萬劑莫德納疫苗，8日下午運抵桃園機場。中央流行指揮中心宣布開放專責醫護人員混打AZ、莫德納，至於是否將邊境第一線防疫人員也納入名單，指揮官陳時中透露考量3大原則，分別為疫苗進貨量、整體社會公平性以及防疫需要。

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！

她美國留學打BNT　揭576字心聲

她美國留學打BNT　揭576字心聲

曾酸台灣自滿爆疫情！澳洲流行病學家看「防疫成果」大讚

曾酸台灣自滿爆疫情！澳洲流行病學家看「防疫成果」大讚

埔榮護家幫家屬向爸爸說父親節快樂

埔榮護家幫家屬向爸爸說父親節快樂

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳志金

讀者迴響

熱門新聞

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鄭兆村凌晨「說實話」　蘇貞昌秒現身

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面