理想生活就這樣過！勤美誠品聯名3人氣品牌、台灣藝術家打造限定工具箱

7月初以「重新定義」為題展開試營運的勤美誠品1樓，與此次進駐的人氣品牌lululemon、WAT、WEAVISM織本主義，以及台灣藝術家WHOSMiNG，聯名推出限定組合【 理想生活 ‧工具箱】，以#CREATION、#HEALTH、#LIFE三大主題即使還沒能到現場體驗，也能在家過上屬於你的理想生活！

#CREATION 突破既有框架，以自我去定義未來

開箱首樣是以CREATION創造力為題，是勤美誠品給大家的印象，而13年後的重新詮釋不僅止於藝術創意；從支持台灣設計師，延伸穿著即是自我表徵的概念，每個不同都值得鼓勵，每個你都有著足以撼動世界的創造力。第一樣工具，台灣設計新銳WEAVISM織本主義代表物-虱目魚鑰匙圈，引導你藉由簡單的單品搭配，在細節裡保有創造力，定義未來樣貌。

全新店型空間以魚市場做為延伸，以被海水侵蝕過的漁網、潔白色磁磚及灰色基調的流理台，呼應了「做最新鮮的事」的品牌理念。不僅專注於設計與剪裁、致力於推動永續時尚，更希望服飾為了傳遞某種訊息而生。以功能性及舒適性作為基底，經由不斷的嘗試，探索機能與美學的平衡，並同時輸出新意。

#HEALTH 想要健康地生活著，成為我們微小卻不凡的願望

生活型態與環境的改變，使得健康生活成為熱門關鍵字，從飲食、體態到心靈，不同層面的健康都影響著我們。找到適合自己的方式開始，無論是瑜珈、無氧訓練或是身心放鬆，感受身心靈的回應找到自己的節奏。第二樣工具，為你選入運動服飾第一品牌lululemon經典LOGO運動髮帶，陪你開啟在家運動的第一步。

（完整文章請看瘋設計）

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