「第3次終於站上頒獎台！」戴資穎父親節PO感性長文：你教會我好多

▲戴資穎和爸爸的合照。（圖／翻攝自戴資穎臉書）



記者黃可昀／綜合報導

今天是父親節，世界球后戴資穎PO出長文，感謝爸爸無論她站在哪個高度，這18年來總是默默在背後給予最強力的支持，「一路堅持到現在，參加奧運是爸爸從小給我的目標，在我還不知道奧運是什麼的時候，我只知道我以後要參加奧運。」

戴資穎今天在臉書PO文表示，回憶她9歲開始接觸羽球時，爸爸常開廂型車載著她和姊姊到各縣市參加比賽，還跑遍高雄各個球館，為了讓姊妹倆接觸到不同的選手，吸收各種技巧，「在我的羽球路上，除了教導我如何面對勝負，也給我最好的支持和安慰。」她心裡明白爸爸對她的期望很深，卻從來不對她施壓，反而是給予滿滿信心，從小就告訴她要「相信自己，人有無限可能」，這句話深深刻在她腦海裡，每一次上場都會想起爸爸說的這句話，頓時又充滿了幹勁與信心。

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▲中華隊奧運女子羽球銀牌戴資穎。（圖／記者林敬旻攝）



她透露，在打羽球的過程中她也曾遇到瓶頸、自我懷疑，或者是太辛苦想放棄，「但爸爸也用最樂觀的方式讓我去做我想做的事，回到場上的我，更加堅定，也知道自己要的是什麼」，爸爸從以前就告訴她要把目標放在奧運，18歲她達到爸爸期望中的最高殿堂，22歲二度站上戰場，直到這次東奧，「第三次我終於站上了頒獎台，這不就是運動員最終的目標嗎？」幸好有家人始終在背後撐腰，「爸爸～父親節快樂，謝謝你教會我好多事情。」

網友看完感動留言，「好有愛好正向的一家人」、「每次看爸爸在鏡頭前談到你，都是滿滿的關懷和愛，那是父愛毫不掩飾的流露」、「戴爸爸父親節快樂，你是小戴最棒最好的心靈捕手」、「戴爸看起來好年輕XD」、「戴爸真的很了不起，因為他送給妳最無價的禮物就是自信和勇敢。」