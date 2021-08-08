英拳擊金牌「體壇背景」超狂！跆拳冠軍踢成足球國腳　改練拳又第1

▲英國威爾斯女子拳擊選手普萊斯（Lauren Price）擊敗中國對手李倩，奪得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯女子拳擊手普萊斯（Lauren Price）8日參加決賽，以5比0成績打敗中國對手李倩，奪得奧運金牌。事實上，她從小就展現優秀運動天分，不但多次奪得跆拳道世界錦標賽冠軍，也入選足球國家隊並且出賽50多次，2012年投入拳擊後，如今竟又摘下奧運金牌。

BBC等外媒報導，普萊斯被祖父母撫養長大，從小精力旺盛，因此獲得「跳跳虎」（Tigger）的乳名，她年紀稍長後就全心投入運動，7歲開始學習跆拳道，13歲奪得雅典世界錦標賽銀牌，之後4度成為世界錦標賽冠軍以及6屆歐洲錦標賽冠軍。

▲普萊斯（右）今日以5比0成績擊敗中國選手李倩（左），奪得金牌。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，普萊斯也沒有疏忽另一項熱愛的運動，也就是足球，16歲那年被球探挖掘，之後果然也在球壇發光發熱，17歲入選參加青年世界錦標賽，甚至曾經擔任隊長。

普萊斯看見拳擊手亞當斯（Nicola Adams）在2012年倫敦奧運奪金的表現後，受到深刻啟發，因此決心投入拳擊，2014年離開足球隊，專心練習。27歲的她如今在跆拳道、足球及拳擊領域皆獲得極高成就，並且謙虛地將一切歸功於拉拔自己長大的祖父母。

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