全紅嬋奪金「家門被網紅包圍」　日夜狂吵「奶奶2天沒休息」快崩潰

▼全紅嬋家門口被大批人潮包圍。



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸14歲跳水小將全紅嬋在東京奧運奪得金牌之後迅速爆紅，她位於廣東湛江的老家也變成了「網紅打卡聖地」，大批網紅連續多日聚集在她家門口直播、參觀，已經嚴重影響到家人們的日常生活。

▼全紅嬋奪金，教練將她抱起慶祝。（圖／路透社）



根據陸媒報導，全紅嬋的家人們剛開始還熱心招待前來祝賀的人，可是後來人群越來越多，而且大多數人都只是來蹭熱度的，家人們只好關閉了大門，盡量不理會。

▼全紅嬋的家人起初還熱心接待，但後來實在受不了，只好將大門鎖上。（圖／翻攝微博）

不過，蹭熱度的人並沒有減少，反而持續增加，連續幾天都有大批網紅聚集在家門口，人數一度超過上百人，嚴重影響到家人們的日常生活。

最誇張的是，還有人直接堵在門口，就差沒有「爬進去」，甚至有人直接在外面直播賣貨，還揚言要把全紅嬋家種植的菠蘿蜜摘走。

▼入夜後都還有大批人車不肯散去。（圖／翻攝微博）

全紅嬋的媽媽不禁感嘆，「嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚。」

報導也提到，全紅嬋的奶奶已經被吵到兩天沒有好好休息了。還有一段影片顯示，一名疑似全紅嬋堂哥（也有一說為政府工作人員）的男子跑到門口要求圍觀的網紅們小聲一點，不要影響到家中老人休息。

▼一名男子要求圍觀的網紅們小聲一點。

